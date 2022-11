Podijeli :

Zagrebački hotel Esplanade bio je domaćin Forumu ugostitelja, na kojem je uz uvažene stručnjake te predstavnike državnih institucija i ustanova sudjelovalo dvjestotinjak ugostitelja kako bi dobili više informacija o problematici ključnoj za svoj sektor.

Otvorene su mnoge vrlo aktualne teme kao što su neoporezivi tretman napojnica, problematika terasa na otvorenom, promjene koje donosi euro, brzorastuća inflacija, galopirajuće cijene energenata…

Problem napojnica pokušava se riješiti od 2019. godine, a u posljednje vrijeme pojavljuju se naznake da bi se to moglo dogoditi tijekom 2023. U čemu je stvar?

U tome da se na napojnice ne plaća porez, ali samo kada je riječ u napojnicama “ostavljenima” u gotovini. Ako se plaća karticom, onda se i na napojnice plaća porez na dohodak i doprinose. Dakle, ako se napojnica plati karticom, 50 posto iznosa ide državi – moglo se čuti, između ostalog, u raspravi. To je sve veći problem jer oko 90 posto gostiju u restoranima danas plaćaju karticama, piše Glas Istre.

Upućen je stoga prijedlog državnim tijelima da godišnje bude neoporezivo 10 posto iznosa po računu (što bi otprilike pokrivalo napojnice), odnosno do 25.000 kuna po djelatniku, a iznad toga bi se plaćao samo porez na dohodak, bez doprinosa.

Prag od 10 posto

Uz problem napojnica neizravno je vezan i problem zadržavanja trenutnog kadra, a kad bi se usvojile predložene zakonske izmjene o napojnicama za djelatnike, to bi značilo i veće prihode. Tri su benefita kad se radi o napojnicama: povećani prihodi zaposlenika u ugostiteljstvu, motivirana radna snaga i kvalitetnija usluga te korist za cjelokupno gospodarstvo kroz osobnu potrošnju.

Postavljanje praga od 10 posto po računu moglo bi u Hrvatskoj predstavljati čak i do dvije milijarde kuna dodatnih prihoda na godišnjoj osnovi, koji bi se kroz džepove zaposlenika prelili u domaću ekonomiju, ističu ugostitelji.

“Istarski ugostitelji i Ceh ugostitelja Obrtničke komore Istarske županije od prvog dana zajedno nastoje rješavati probleme s ugostiteljima iz cijele Hrvatske. Istina je da smo povećanjem PDV-a tražili da se on smanji za hranu, što smo i dobili, ali također to tražimo i za piće kako bi pomogli malim kafićima i barovima. Dakle, zajednička je želja da se izjednači PDV na 13 posto za sve ugostitelje i to je za nas jedna vrlo važna stvar i bitna stavka”, naglasio je predsjednik Ceha ugostitelja Istarske županije Stanislav Briškoski.

Posebno je naglasio problematiku napojnica koje, smatra i Briškoski, moraju biti neoporezive.

“Tretman napojnica stvar je kvalitetnog i održivog turizma, ali i traženja i dobivanja kvalitetnog radnika. Naime, iz vlastitog iskustva mogu reći da je kartično plaćanje u ugostiteljstvu dostiglo 90 posto svih plaćanja, pogotovo u kvalitetnim objektima. Kada bi gost i želio ostaviti napojnicu, kartičnim plaćanjem to bi bilo tretirano kao bilo koje plaćanje, na što se obračunavaju porezi i prirezi. A ako gost i želi dati napojnicu, ali nema gotovine, ništa od toga, gostu je žao i – ode! Zato u sustavu treba predvidjeti da napojnica bude neoporeziva stavka i da se pri bezgotovinskom plaćanju tretira jednako kao i kada gost izvadi 50 kuna iz džepa i da ih konobaru”, istaknuo je Briškoski.

Dodao je, međutim, kako je bio na sastanku u Vladi gdje se upravo o tome razgovaralo te je rečeno kako to zahtjeva promjenu sustava poreza, odnosno fiskalizacije, i upravo stoga nije jednostavno provedivo.

“Vlada RH zna za taj problem i siguran sam da rade na tome da ga riješe, jer su se na to i obvezali, a pogotovo jer su svi suglasni oko pitanja kvalitetnog i održivog turizma i privlačenja kvalitetne radne snage”, konstatirao je Briškoski.

