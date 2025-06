Zbog novih pravila moguća eksplozija cijena goriva, ali i grijanja: Ovo čeka milijune vozača

No, ne prijeti samo eksplozija cijena goriva. Grijanje bi u budućnosti moglo snažno financijski opteretiti mnoge – i to bez prethodne pripreme. Prema aktualnoj anketi tvrtke za čistu energiju Aira (preko Wirtschaftswoche), samo pet posto ispitanika realno procjenjuje moguće dodatne troškove za obiteljsku kuću s plinskim grijanjem. U anketi se računa s cijenom CO₂ između 200 i 300 eura po toni do 2030. godine. Većina ispitanika očekuje znatno manja opterećenja ili se ne usuđuje dati procjenu.