Žene imaju 80 eura manju invalidsku mirovinu: Evo koliko iznose u prosjeku

Ukupno 12.146 osoba prima invalidsku mirovinu u iznosu od 270 do 340 eura. Od toga 6.389 invalidske mirovine primaju žene, a 5.757 muškarci, što znači da u ovoj kategoriji prema brojnosti prednjače žene. Ukupno 9.150 osoba prima invalidsku mirovinu od 470 do 540 eura, od čega njih 5.930 primaju muškarci, a 3.220 žene. Isto tako, mnogo je invalidskih mirovina u iznosu od 540 do 600 eura, točnije njih 7.430 primaju muškarci, dok znatno manje te iznose mirovina primaju žene, odnosno njih 1.493.