Bebin san ne ide po planu? Šest savjeta za roditelje koji su već sve pokušali

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Promijenili ste raspored dnevnog spavanja, pokušali ranije i kasnije odlaziti na počinak, uveli večernju rutinu i isprobali razne načine uspavljivanja, ali beba i dalje ne spava kako ste se nadali? Stručnjaci upozoravaju da problem nije nužno u roditeljima ni u tome što još nisu pronašli pravu metodu.

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Bebin san razvija se postupno, a ponekad je važnije otkriti što doista stvara poteškoće nego stalno isprobavati nove trikove.

Neka djeca prirodno spavaju dulje, dok drugima treba više pomoći da zaspu ili teže podnose promjene rutine. Zato ono što je pomoglo jednoj obitelji ne mora odgovarati drugoj, piše BBC.

Evo na što roditelji trebaju obratiti pozornost kada se čini da ništa ne djeluje.

Možda ne radite ništa pogrešno

Bebe tek postupno razvijaju obrasce spavanja. Buđenje tijekom noći, nepredvidivi dnevni odmori i potreba za pomoći pri uspavljivanju uobičajeni su dio ranog djetinjstva. San se može pogoršati i nakon razdoblja u kojem je sve izgledalo dobro.

Svako je dijete drukčije, pa nema jedne metode koja odgovara svima. Usporedbe s drugim bebama često stvaraju nepotreban pritisak.

Najprije otkrijte što vas najviše iscrpljuje

Budi li se beba često, teško zaspi, ustaje prerano ili spava samo kratko tijekom dana? Ili je njezin san uobičajen za dob, ali ste vi toliko umorni da više ne možete funkcionirati kao prije?

Važno je izdvojiti najveći problem. Ponekad poteškoće mogu biti povezane s rasporedom spavanja, potrebom za kraćim odmorom ili vremenom posljednjeg dnevnog spavanja. Kratki dnevni odmori, primjerice, nisu nužno problem sami po sebi, osim ako zbog njih obitelj ne može zadovoljiti svoje potrebe.

Ponekad pomaže manje promjena

Kada beba loše spava, roditelji često pokušavaju mijenjati nekoliko stvari odjednom. No tako je teško procijeniti što doista pomaže.

Umjesto velikih promjena, korisnije je promatrati san tijekom cijelog dana i obratiti pozornost na umor, dnevnu svjetlost, aktivnosti, hranjenje i promjene u rutini. Zatim pokušajte s jednom manjom promjenom i nekoliko dana pratite rezultate.

Provjerite nije li uzrok zdravstveni problem

Poremećen san najčešće nije znak ozbiljnog zdravstvenog problema, ali ponekad može upućivati na tegobe koje treba provjeriti.

Ako beba pokazuje znakove boli, ima poteškoće s hranjenjem ili napredovanjem, redovito hrče, teško diše tijekom spavanja ili ima trajne probleme s kožom i svrbežom, obratite se pedijatru. Zdravstvene poteškoće ne treba pokušavati riješiti samo promjenom rutine spavanja.

Važno je i kako se osjećaju roditelji

Neprospavane noći utječu na raspoloženje, koncentraciju, odnose i svakodnevno funkcioniranje. Zato nije važno samo kako spava beba nego i koliko su iscrpljeni oni koji se o njoj brinu.

Ako je moguće, podijelite noćnu brigu o bebi s partnerom ili zamolite nekoga da vam tijekom dana pomogne kako biste se odmorili. Privremeno smanjenje drugih obveza također može olakšati situaciju.

Ako umor ozbiljno utječe na vaše psihičko zdravlje ili mogućnost da se sigurno brinete o sebi i djetetu, potražite pomoć.

Ne postoji uvijek savršeno rješenje

Ponekad male promjene donesu veliko poboljšanje, a ponekad se san popravi tek kako dijete raste i prolazi kroz određenu razvojnu fazu.

Ako tražite stručnu pomoć, važno je odabrati osobu koja uzima u obzir djetetovo zdravlje, hranjenje, razvoj i temperament, kao i okolnosti cijele obitelji, umjesto da svima preporučuje istu metodu.