Hrvatski indeks održivosti
Lidl Hrvatska osvojio nagradu HRIO za velika poduzeća u godini obilježavanja 20 godina poslovanja
U godini obilježavanja 20 godina poslovanja u Hrvatskoj, Lidl Hrvatska treću je godinu zaredom osvojio nagradu Hrvatskog indeksa održivosti (HRIO), prvi put u kategoriji Velika poduzeća. Ovogodišnje priznanje nadovezuje se na nagrade osvojene 2024. godine u kategoriji Ljudska prava i 2025. godine u kategoriji Upravljanje okolišem – uslužna poduzeća te ističe kontinuitet Lidlovih aktivnosti u području odgovornog poslovanja.
Priznanje je dodijeljeno na 19. dodjeli nagrada Hrvatskog indeksa održivosti, održanoj u sklopu 18. konferencije o održivom razvoju u organizaciji Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.
„Osvajanje nagrade Hrvatskog indeksa održivosti za Velika poduzeća posebno nam je značajno u godini u kojoj obilježavamo 20 godina poslovanja Lidla u Hrvatskoj. Ponosni smo što je naš dosadašnji rad prepoznat i sve tri HRIO nagrade predstavljaju potvrdu održivosti kao temeljnog poslovnog načela u Lidlu. Ona opisuje način na koji donosimo odluke i razvijamo odnose sa zaposlenicima, partnerima, kupcima i zajednicom. Zahvaljujem svim našim zaposlenicima, čiji predan rad, stručnost i svakodnevni doprinos čine temelj našeg uspjeha, kao i našim poslovnim partnerima s kojima gradimo dugoročne odnose i zajednički podižemo standarde odgovornog poslovanja. Nagrada HRIO dodatna nam je motivacija da nastavimo unapređivati svoje poslovanje i stvarati dugoročnu vrijednost za društvo i okoliš”, izjavio je Boris Lozić, predsjednik Uprave Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.
Nagradu je u ime tvrtke preuzela Ljiljana Kovačević, članica Uprave za financije i ljudske resurse Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.
„Tijekom 20 godina poslovanja u Hrvatskoj kontinuirano razvijamo svoj pristup odgovornom poslovanju, svjesni da dugoročne promjene zahtijevaju jasne ciljeve, suradnju i ustrajnost. U Lidlu Hrvatska održivost ostvarujemo konkretnim aktivnostima, od brige za zaposlenike i suradnje s dobavljačima, smanjenja ambalaže i povećanja udjela recikliranih materijala, sprječavanja bacanja hrane te podrške društveno korisnim projektima i inicijativama. Nagrada HRIO potvrđuje važnost takvog sustavnog pristupa i odgovornosti u svakodnevnom poslovanju”, istaknula je Ljiljana Kovačević, članica Uprave za financije i ljudske resurse Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.
Lidl Hrvatska u okviru svojeg poslovanja provodi aktivnosti u područjima zaštite klime, očuvanja resursa, bioraznolikosti, zdravlja i poštenog postupanja u odnosima sa svim skupinama dionika. Posebna pozornost posvećuje se inicijativama usmjerenima na smanjenje bacanja hrane, unapređenje ambalaže i učinkovitije korištenje resursa, kao i razvoju odgovornih praksi u suradnji sa zaposlenicima, dobavljačima i drugim partnerima.
HRIO (Hrvatski indeks održivosti) istaknuta je nacionalna nagrada koja prepoznaje hrvatska poduzeća s najboljim praksama održivog i društveno odgovornog poslovanja. Dodjeljuje je Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) na temelju metodologije koja procjenjuje odgovorne prakse poduzeća u šest područja: korporativno upravljanje, upravljanje okolišem, radna okolina, odnosi sa zajednicom te ljudska i dječja prava. Ova metodologija poduzećima omogućuje usporedbu s drugim hrvatskim kompanijama, prepoznavanje područja za poboljšanje te procjenu razine ugrađenosti održivosti u donošenje odluka i poslovanje.
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