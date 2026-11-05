„Osvajanje nagrade Hrvatskog indeksa održivosti za Velika poduzeća posebno nam je značajno u godini u kojoj obilježavamo 20 godina poslovanja Lidla u Hrvatskoj. Ponosni smo što je naš dosadašnji rad prepoznat i sve tri HRIO nagrade predstavljaju potvrdu održivosti kao temeljnog poslovnog načela u Lidlu. Ona opisuje način na koji donosimo odluke i razvijamo odnose sa zaposlenicima, partnerima, kupcima i zajednicom. Zahvaljujem svim našim zaposlenicima, čiji predan rad, stručnost i svakodnevni doprinos čine temelj našeg uspjeha, kao i našim poslovnim partnerima s kojima gradimo dugoročne odnose i zajednički podižemo standarde odgovornog poslovanja. Nagrada HRIO dodatna nam je motivacija da nastavimo unapređivati svoje poslovanje i stvarati dugoročnu vrijednost za društvo i okoliš”, izjavio je Boris Lozić, predsjednik Uprave Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.