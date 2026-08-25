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STRANI DRŽAVLJANIN

Automobilom se zaletio u restoran na odmorištu kraj Zadra: Ima ozlijeđenih

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Hina
|
25. kol. 2026. 16:43
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policija, rotirka
PUZ / ilustracija

Strani državljanin je na autocesti A1 izgubio kontrolu i zaletio se u restoran na odmorištu Nadin te pritom ozlijedio jednu osobu.

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Naime, kako doznaje Luka Safundžić iz 24sata, jedna osoba poslana je na pružanje liječničke pomoći i to zbog krhotina stakla. Još nije poznato u kakvom je stanju.

"Kretao se na samom odmorištu te je udario u izlog restorana. Riječ je o automobilu austrijskih registracijskih oznaka. U tijeku je očevid", poručili su iz policije.

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Teme
nadin odmaralište policija prometna nesreća zadar

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