Bračani će 60 dana moći prijavljivati štetu od požara, vatrogasci ostaju na terenu

"Prvo se mora sastati općinsko vijeće koje mora donijeti odluku o osnivanju povjerenstva za procjenu štete. Nakon toga će se uputiti zahtjev županu da proglasi prirodnu nepogodu. Ako se utvrdi osnovanost elemenata za to, a to smo već mi jučer utvrdili - bit će proglašena elementarna nepogoda", najavio je.