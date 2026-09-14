VELIKA VATRA
Bračani će 60 dana moći prijavljivati štetu od požara, vatrogasci ostaju na terenu
Požar koji od četvrtka traje na Braču ponovno se aktivirao iznad Milne, dok će stanovnici i vlasnici nekretnina nakon proglašenja prirodne nepogode imati 60 dana za prijavu štete.
U požarištu su i dalje angažirane zemaljske vatrogasne snage, a na terenu je više od 200 vatrogasaca s 58 vozila.
U jednom resortu u Milni, odakle se javila reporterka RTL-a, izgorjelo je 19 mobilnih kućica, dok se neslužbeno govori i o dvadesetak drvenih vikendica uništenih na širem području.
Načelnik Općine Milna Frano Lozić kazao je da je još prerano govoriti o ukupnim razmjerima štete.
"Mora se poštivati procedura. Jučer smo imali sastanak Kriznog stožera na kojem je bio i potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Bio je i glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković, te još neki ministri, i župan Blaženko Boban", rekao je Lozić.
Kako će se prijavljivati šteta
Objasnio je i koji su sljedeći koraci nakon požara.
"Prvo se mora sastati općinsko vijeće koje mora donijeti odluku o osnivanju povjerenstva za procjenu štete. Nakon toga će se uputiti zahtjev županu da proglasi prirodnu nepogodu. Ako se utvrdi osnovanost elemenata za to, a to smo već mi jučer utvrdili - bit će proglašena elementarna nepogoda", najavio je.
Nakon toga slijedi rok od 60 dana tijekom kojeg će građani, kao i pravne i fizičke osobe koje posjeduju nekretnine oštećene u požaru, moći prijaviti nastalu štetu.
Na pitanje kada očekuje povratak u normalu, Lozić je rekao da se Bračani brzo vraćaju svakodnevnom životu.
"Drago mi je bilo već jutros kad sam čuo da su se ljudi vratili svojim objektima tu u uvali. To je dovoljan pokazatelj koliko je bila učinkovita obrana vatrogasaca tih objekata od požara. Manje-više svi su se vratili", kazao je.
Tijekom dana zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija, no situacija je uglavnom protekla mirno.
"Imali smo jedan mali proboj na fronti na sjeveroistoku požarišta, to je na širem području pustinje Blaca. Ništa neočekivano s obzirom na dužinu fronte. Pomogle su i zračne snage jer je bio teško pristupačan teren", pojasnio je zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
Vatrogasci ostaju na terenu
Taj dio požarišta sada je pod kontrolom, kao i ostatak područja, kazao je Martinić Dragan.
"Nadam se da će takva biti i noć", rekao je te najavio da će na terenu ostati oko 250 vatrogasaca s više od 50 vozila.
"Radimo sada rotaciju snaga, oni koji su radili tijekom dana idu na odmor i vraćaju se svježi vatrogasci za noć. S tim brojevima ćemo ostati cijelu noć", kazao je.
Govoreći o idućim danima, zapovjednik je naglasio da je požar pod kontrolom, ali još nije lokaliziran ni ugašen.
"Ove stvari koje se događale danas će biti i svakog dana. Vegetacija je suha, a fronta ogromna, preko 50 kilometara pa molim sve da ne paničare, jer to su normalne stvari kod požarišta. Požar je pod kontrolom, ali nije lokaliziran ni ugašen. Ovaj požar ovolikih gabarita bit će vjerojatno ugašen nakon prva prave kiše", zaključio je.
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