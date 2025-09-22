Četiri maloljetnika pretukli mladića, bori se za život

PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Policija je uhitila četiri maloljetnika zbog sumnje da su u Našicama pretukli 24-godišnjaka, koji je u napadu zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska policija.

Podijeli

Oglas

Četvoricu maloljetnika se tereti da su nedjelju oko 3 sata poslije ponoći, ispred hotela u središtu Našica fizički napali 24-godišnjaka, kojemu su rukama i nogama zadali niz udaraca u glavu i tijelo te ga teško ozlijedili.

Brzom reakcijom našičkih policajaca napadači su identificirani i dovedeni u službene policijske prostorije, gdje su uhićeni, a u tijeku je kriminalističko istraživanje, zbog sumnje u kazneno djelo nanošenja osobito teške tjelesne ozljede.

Napadnuti i pretučeni 24-godišnjak je zbog teških tjelesnih ozljeda opasnih po život zadržan na liječenju u osječkom Kliničkom bolničkom centru, navode u policiji.