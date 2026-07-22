napad u medulinu
Četvorica pretukla dvojicu Slovenaca. Jedan napadač priveden, za trojicom još tragaju
Istarska policija objavila je da su utvrđeni identiteti svih osoba koje su sudjelovale u sukobu u Medulinu. Jedan je počinitelj priveden, dok se za trojicom još traga.
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Pulska je policija provela kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom i utvrdila sumnju da je nanio tešku tjelesnu ozljedu i tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju.
Kako navodi policija, osumnjičeni je 18. srpnja oko 4 sata na rivi u Medulinu, zajedno s još trojicom muškaraca fizički napao dvojicu slovenskih državljana u dobi od 26 i 23 godine. Do sukoba je došlo nakon što su svi bili gosti jednog ugostiteljskog objekta, a slovenski državljani su pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca.
Nakon što je društvo napustilo ugostiteljski objekt i kretalo se rivom, za njima su se krenula i dvojica slovenskih državljana te je jedan od njih izrekao komentar koji se nije svidio društvu ispred njih. Ubrzo je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba te su 41-godišnjak i trojica muškaraca srušili na tlo slovenske državljane i nastavili ih udarati. U događaju je 26-godišnjak teže ozlijeđen, dok je 23-godišnjak zadobio lakše ozljede.
Policijski službenici su 21. srpnja u večernjim satima uhitili 41-godišnjaka, dok su za preostalom trojicom počinitelja koji su također sudjelovali u napadu raspisane potrage. Osumnjičeni će večeras biti priveden u pritvorsku jedinicu.
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