Četvorica pretukla dvojicu Slovenaca. Jedan napadač priveden, za trojicom još tragaju

Nakon što je društvo napustilo ugostiteljski objekt i kretalo se rivom, za njima su se krenula i dvojica slovenskih državljana te je jedan od njih izrekao komentar koji se nije svidio društvu ispred njih. Ubrzo je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba te su 41-godišnjak i trojica muškaraca srušili na tlo slovenske državljane i nastavili ih udarati. U događaju je 26-godišnjak teže ozlijeđen, dok je 23-godišnjak zadobio lakše ozljede.