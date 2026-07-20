Teške fizičke ozljede
Napad na rivi u Medulinu. Slovenac: Skupina mladića nas je tukla. Imam više prijeloma lica
Dvojica slovenskih državljana ozlijeđena su u napadu koji se u noći s petka na subotu dogodio na medulinskoj rivi, a policija utvrđuje okolnosti slučaja.
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Istarska policija istražuje napad na dvojicu slovenskih mladića, u dobi od 26 i 23 godine, koji se dogodio u noći s petka na subotu na rivi u Medulinu.
Stariji od dvojice mladića za DNEVNIK.hr ispričao je da ih je napala skupina mlađih muškaraca, procijenjene dobi između 18 i 24 godine, dok su se oko četiri sata ujutro vraćali kući iz beach bara Barracuda.
"Napali su nas mlađi muškarci, mislim da imaju između 18 i 24 godine. Bilo ih je više, a s njima su bile i djevojke, koje su cijelo vrijeme vikale 'Prestani, prestani!' te ih pokušavale zaustaviti. Napad se dogodio oko 4 sata ujutro, kad smo se prijatelj i ja vraćali kući iz beach bara Barracuda u Medulinu", kazao je.
Kazao je da napadače ne poznaju te da su u Medulinu bili na odmoru. Dodao je kako ne može sa sigurnošću reći što je bio motiv napada, no smatra da je moguće da je razlog bio to što su govorili slovenski ili da su se napadači željeli dokazati pred djevojkama.
Teške tjelesne ozljede
Opisao je i dvojicu napadača koje je prijavio policiji, izrazivši nadu da će njihov opis pomoći u identifikaciji. Prema njegovim riječima, obojica su zadobila teške ozljede.
"Zadobio sam teške ozljede lica, što je vidljivo iz medicinske dokumentacije. Imam više prijeloma kostiju lica. Prijatelj je zadobio potres mozga, povraćao je i ima ozlijeđeno oko", ispričao je.
Ispričao je i da su im tijekom napada ukradene japanke, zbog čega su kući morali hodati bosi, dok je njegov prijatelj ostao i bez novca koji mu je, kako tvrdi, ispao iz džepa, a napadači su ga uzeli. Dodao je da mu je policija rekla kako će pokušati identificirati počinitelje pomoću nadzornih kamera u blizini mjesta događaja.
Na kraju je upozorio da bi zadobivene ozljede mogle ugroziti njegovu profesionalnu sportsku karijeru te izrazio nadu da će počinitelji biti identificirani i odgovarati za napad.
"Nadam se da će objava pomoći da se počinitelji pronađu i odgovaraju za ono što su učinili te da se ovakve stvari više nikome ne dogode."
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