Ozbiljan incident
Nasilje kod Makarske: Tinejdžer s dosjeom metalnom šipkom napao 14-godišnjaka. Ispitali ga i pustili
U Tučepima pokraj Makarske 15-godišnjak je metalnim predmetom napao 14-godišnjaka, a nakon kriminalističkog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava.
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U Tučepima kod Makarske dogodio se ozbiljan incident u kojem je 15-godišnjak metalnim predmetom napao 14-godišnjeg dječaka.
Policijska uprava splitsko-dalmatinska dojavu o događaju zaprimila je 3. srpnja u kasnim večernjim satima, nakon što je ozlijeđeni maloljetnik dovezen na liječničku obradu. Utvrđeno je da je u napadu zadobio lakše tjelesne ozljede.
Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, napad se dogodio u blizini ugostiteljskog objekta u Tučepima. Po zaprimanju dojave policijski službenici odmah su krenuli u potragu za osumnjičenim te su ga ubrzo pronašli i uhitili. Nad 15-godišnjakom je potom provedeno kriminalističko istraživanje.
Maloljetnik i ranije prijavljivan
Provedenim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 15-godišnjak počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.
Budući da, prema navodima policije, nije riječ o izoliranom slučaju te da je maloljetnik i ranije prekršajno prijavljivan zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja prema vršnjacima, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.
"Nakon uhićenja i zadržavanja, nasilni je tinejdžer ispitan pred sucem za mladež, nakon čega je pušten na slobodu", objavila je policija.
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