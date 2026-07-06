Nasilje kod Makarske: Tinejdžer s dosjeom metalnom šipkom napao 14-godišnjaka. Ispitali ga i pustili

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, napad se dogodio u blizini ugostiteljskog objekta u Tučepima. Po zaprimanju dojave policijski službenici odmah su krenuli u potragu za osumnjičenim te su ga ubrzo pronašli i uhitili. Nad 15-godišnjakom je potom provedeno kriminalističko istraživanje.