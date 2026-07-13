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uhićene su

Drama na Autobusnom: Ruskinja preuzimala prtljagu, tri djevojke je opljačkale

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N1 Info
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13. srp. 2026. 10:46
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26.05.2026., Zagreb Autobusni kolodvor u losem je stanju. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Ilustracija: Slavko Midzor/PIXSELL

Policija je na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru u subotu uhitila tri djevojke koje su, prema sumnjama policije, okrale 64-godišnju državljanku Rusije.

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Dok je 64-godišnjakinja preuzimala svoju prtljagu, 22-godišnjakinja joj je stala ispred kako bi joj onemogućila prilazak prtljazi i zadržala joj pozornost. U isto vrijeme 20-godišnjakinja i 21-godišnjakinja prišle su joj s leđa.

Zagrebačka policija objavila je da je 20-godišnjakinja zaklanjala pogled ostalim putnicima, dok je 21-godišnjakinja otvorila ruksak oštećene i iz njega ukrala novčanik s novcem.

Tri djevojke su nakon krađe pokušale pobjeći, ali uočili su ih policijski službenici te ih uhitili na mjestu događaja.

Materijalna šteta iznosila je 300 eura, a novac je vraćen vlasnici.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja tri su osumnjičenice predane pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela drske krađe.

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Teme
autobusni kolodvor drska krađa policija zagreb

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