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oštećen za 4300 eura

Poljak pokrao Hrvata i zaključao ga u stanu, a onda pokušao pobjeći njegovim automobilom

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Hina
|
09. srp. 2026. 12:29
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Pixabay / Ilustracija

Poljski državljanin pokrao je poznanika, hrvatskog državljanina, zaključao ga u njegovu stanu u Rijeci, te pokušao pobjeći njegovim automobilom iz Hrvatske, izvijestila je PU primorsko-goranska u četvrtak.

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Policija 31-godišnjeg Poljaka sumnjiči da je između 23. i 24. lipnja iskoristio povjerenje 45-godišnjaka u njegovu stanu te mu ukrao mobitel, torbicu s novcima, dokumentima i drugim predmetima te ključ osobnog automobila i ulaznih vrata stana.

Potom ga je zaključao i njegovim automobilom bježao izvan Hrvatske.

Poljak je kazneno prijavljen za krađu i protupravno oduzimanje slobode te predan pritvorskom nadzorniku.

Hrvatski državljanin je oštetećen za oko 4300 eura, izvijestila je primorsko-goranska policija.

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Teme
poljak krađa policija

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