ekonomska analiza
Novotny: Hrvatska gubi turističku bitku na Mediteranu. Nama je vrhunac okrenuti janjca na ražnju
Ekonomski analitičar Damir Novotny bio je gost naše Nine Kljenak u Novom danu s kojim je razgovarala o turizmu u Hrvatskoj.
Podsjetimo, predsjednik Vlade Andrej Plenković komentirao je na sjednici Vlade turističke brojke za prvih šest ovogodišnjih mjeseci, te ustvrdio da Hrvatska dotiče limite u broju turističkih dolazaka i noćenja.
"Od turizma očekujemo više nego što on može isporučiti"
Damir Novotny navodi da smo vidjeli veliki broj strategija koje se nisu ostvarile te da strateški dokumenti ukazuju na probleme: "Hrvatski političari i javnost od turizma očekuju više nego što on može isporučiti. To više nije moguće. Promjene koje se događaju u ponašanju potrošača, klimatske promjene, inflacija, promijenile su sliku turističke potražnje. Dolazio je veliki broj Nijemaca, Slovenaca koji su nam i dalje lojalni. Većina njih se vezala za svoje nekretnine. Ponuda turističkih usluga je vrlo upitna, nemamo što ponuditi. Vidimo eksploziju smještaja u kućanstvima, to nije dovoljno dobro. Ako usporedimo ponudu hrvatskog turizma s grčkim turizmom gdje prevladavaju mali hoteli koji se brzo prilagođavaju promjenama, to su obiteljski hoteli, tako je i u Italiji, Španjolskoj, Portugal je dobar primjer, davno se opredijelio za višu razinu turizma - Hrvatska gubi bitku na Mediteranu u kontekstu turističke ponude. Nema dovoljno dobrih hotelskih kapaciteta, a to znači da tu postoji resort. Nemamo dovoljno događaja koji bi privukli goste koji ne žele ići na plažu. Hrvatska ima sjajne potencijale u pogledu kulturne baštine, to ne koristimo."
"U gastronomiji, osim Istre, nismo postigli ono što turisti očekuju, a očekuju autentičnu gastronomiju po pristojnim cijenama. Sve se to izmaklo od onoga što kreatori turističke politike žele vidjeti", dodaje.
"Većina naših turista je osjetljiva na cijene"
Analitičar govori da će središnji dio sezone vjerojatno biti popunjen, ali da to nije dovoljno:
"Ne možete svesti jedan sektor samo na jadransku obalu ili jedan dio obale, kao što je Dubrovnik koji je globalno kognitivno sidro. Broj dolazaka će biti sličan, ali će potrošnja biti manja jer turisti kraće ostaju i nemaju zbog čega ostati, nema događaja, dobre gastronomije. Hrvatska obala je najljepša na Mediteranu, ali to nije dovoljno. Turizam je kompleksan proizvod, sektor koji zahtijeva velike investicije, osjetljiv na niz vanjskih šokova. Većina naših turista je jako osjetljiva na cijene. Naši ponuditelji usluga dižu cijene kako bi nadoknadili gubitke prije ili poslije sezone i kako bi mogli ne raditi taj dio godine, to nije moguće. Govorimo o potrebi produljenja sezone, ali nitko ne govori kako, morate investirati."
Novotny je rekao da je Venecija traženija destinacija od Dubrovnika tijekom cijele godine i da to je to ono što nedostaje Hrvatskoj. Ističe i da bi Hrvatska trebala iskoristiti prostor zdravstvenog turizma:
"Ekonomika hrvatskog turizma je došla do slijepe ulice"
"Hrvatska ima tradiciju zdravstvenog turizma poput Austrije. To je kapacitet koji treba iskoristiti. Državno vlasništvo nije dobar oblik za privlačenje investicija. Kontinentalni turizma je zanimljiv, Gorski kotar pruža mogućnosti, Lika, moramo se udaljiti od koncepta sunce i more."
"Nama je vrhunac okrenuti janjca na ražnju i ispeći ćevape, to nije dovoljno dobro. Moderni turisti traže lokalnu hranu i po cijenama koje su dostupne. Ovo je postalo nepodnošljivo i ekonomika hrvatskog turizma je došla do slijepe ulice, mora se vratiti", dodaje Novotny.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare