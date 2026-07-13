Damir Novotny navodi da smo vidjeli veliki broj strategija koje se nisu ostvarile te da strateški dokumenti ukazuju na probleme: "Hrvatski političari i javnost od turizma očekuju više nego što on može isporučiti. To više nije moguće. Promjene koje se događaju u ponašanju potrošača, klimatske promjene, inflacija, promijenile su sliku turističke potražnje. Dolazio je veliki broj Nijemaca, Slovenaca koji su nam i dalje lojalni. Većina njih se vezala za svoje nekretnine. Ponuda turističkih usluga je vrlo upitna, nemamo što ponuditi. Vidimo eksploziju smještaja u kućanstvima, to nije dovoljno dobro. Ako usporedimo ponudu hrvatskog turizma s grčkim turizmom gdje prevladavaju mali hoteli koji se brzo prilagođavaju promjenama, to su obiteljski hoteli, tako je i u Italiji, Španjolskoj, Portugal je dobar primjer, davno se opredijelio za višu razinu turizma - Hrvatska gubi bitku na Mediteranu u kontekstu turističke ponude. Nema dovoljno dobrih hotelskih kapaciteta, a to znači da tu postoji resort. Nemamo dovoljno događaja koji bi privukli goste koji ne žele ići na plažu. Hrvatska ima sjajne potencijale u pogledu kulturne baštine, to ne koristimo."