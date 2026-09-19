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Kupujete meso u supermarketu? Ovih pet proizvoda nemojte staviti u košaricu prije nego što ovo provjerite
Nije svako meso jednako osjetljivo. Kod nekih proizvoda posebno je važno provjeriti rok trajanja, ambalažu, način čuvanja i temperaturu na kojoj su bili skladišteni.
Pri kupnji mesa cijena nije jedino na što treba obratiti pažnju. Kvaliteta i sigurnost ovise o nizu čimbenika – od hladnog lanca i načina obrade do pakiranja, roka trajanja i pravilne pripreme.
Poseban oprez potreban je kod mljevenog mesa, ribe i morskih plodova, odležane govedine, mesa s kostima te pašteta, terina i iznutrica.
Mljeveno meso
Mljeveno meso među najosjetljivijim je svježim namirnicama. Zbog usitnjavanja njegova površina dolazi u veći kontakt s okolinom, pa su pravilno skladištenje i higijena posebno važni, piše Fenix.
Prije kupnje provjerite rok upotrebe, temperaturu čuvanja i stanje ambalaže. Kod kuće ga treba držati u hladnjaku i što prije pripremiti.
Posebno treba paziti na sirovo mljeveno meso i perad jer se bakterije mogu prenijeti na ruke, noževe i daske za rezanje. Zato je važno temeljito oprati ruke i pribor te meso dovoljno termički obraditi.
Riba i morski plodovi
Kod ribe i morskih plodova ključni su svježina i održavanje hladnog lanca.
Prilikom kupnje obratite pažnju na miris, izgled proizvoda, ambalažu i temperaturu čuvanja. Važni su i podaci o ulovu, transportu i vremenu koje je prošlo do prodaje.
Ni zamrznutu ribu ne treba automatski izbjegavati. Ako je pravilno i brzo zamrznuta, može biti kvalitetan izbor i dobro očuvati svoja svojstva.
Odležana govedina
Naziv "odležano" ne znači automatski da je meso kvalitetnije ili sigurnije.
Postoje različiti načini odležavanja, među kojima su suho i mokro odležavanje. Kod dry aged mesa proces odležavanja može utjecati na okus i teksturu, ali pri kupnji je i dalje najvažnije provjeriti kako je proizvod čuvan, kakvo je pakiranje i do kada ga treba upotrijebiti.
Drugim riječima, atraktivna oznaka na pakiranju sama po sebi nije jamstvo kvalitete.
Komadi mesa s kostima
Meso s kostima nije nužno lošiji izbor, ali i kod njega vrijede ista osnovna pravila.
Prije kupnje provjerite izgled mesa, miris, ambalažu i rok trajanja. Ako primijetite neuobičajen miris ili sluzavu površinu, bolje je odabrati drugi proizvod.
Posebno treba biti oprezan ako postoji sumnja da meso nije bilo pravilno rashlađeno.
Paštete, terine i iznutrice
Paštete, terine i iznutrice također zahtijevaju pažnju jer se pravila čuvanja mogu razlikovati od proizvoda do proizvoda.
Najvažnije je pridržavati se uputa proizvođača, temperature skladištenja i roka trajanja. Prije kupnje treba provjeriti i je li pakiranje neoštećeno te izgleda li proizvod uobičajeno.
Koje meso ipak ne biste trebali kupiti?
Bez obzira na vrstu, meso treba izbjegavati ako mu je istekao rok trajanja, ambalaža je oštećena, proizvod nije pravilno rashlađen ili ima neuobičajen miris i sluzavu površinu.
Kod sirovog mljevenog mesa i peradi potreban je dodatni oprez. Treba ih pravilno čuvati i dovoljno termički obraditi kako bi se smanjio rizik od trovanja hranom.
Važna je, međutim, i količina mesa koju jedemo. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je konzumacija prerađenog mesa povezana s povećanim rizikom od raka debelog crijeva, dok je crveno meso svrstano u skupinu namirnica koje su vjerojatno kancerogene.
Prema WHO-u, konzumacija oko 50 grama prerađenog mesa dnevno povezana je s približno 18 posto većim rizikom od raka debelog crijeva.
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