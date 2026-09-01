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U KIJEVSKOJ ULICI

FOTO / Jeste li ih vidjeli ove muškarce? Policija ih traži zbog prijetnje u Splitu

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N1info
|
01. ruj. 2026. 13:54
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splitska policija
PU splitsko-dalmatinska

Splitska policija traži pomoć građana u utvrđivanju identiteta muškaraca za koje sumnja da imaju saznanja o kaznenom djelu prijetnje počinjenom u Kijevskoj ulici.

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U Splitu je 30. lipnja 2026. godine oko 13.05 sati u Kijevskoj ulici počinjeno kazneno djelo prijetnje, a policija je sada objavila fotografiju muškaraca za koje pretpostavlja da bi mogli imati informacije povezane s tim događajem.

Policija poziva građane koji prepoznaju osobe s fotografije ili raspolažu korisnim informacijama da im se jave.

split
PU splitsko-dalmatinska

"Na fotografiji su muškarci za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Ako građani imaju korisne informacije o osobama s fotografije, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192", poručili su iz policije.

Informacije se mogu dostaviti i elektroničkom poštom na adressu: [email protected].

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Teme
prijetnja prijetnja split split prijetnja splitska policija

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