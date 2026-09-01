U KIJEVSKOJ ULICI
FOTO / Jeste li ih vidjeli ove muškarce? Policija ih traži zbog prijetnje u Splitu
Splitska policija traži pomoć građana u utvrđivanju identiteta muškaraca za koje sumnja da imaju saznanja o kaznenom djelu prijetnje počinjenom u Kijevskoj ulici.
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U Splitu je 30. lipnja 2026. godine oko 13.05 sati u Kijevskoj ulici počinjeno kazneno djelo prijetnje, a policija je sada objavila fotografiju muškaraca za koje pretpostavlja da bi mogli imati informacije povezane s tim događajem.
Policija poziva građane koji prepoznaju osobe s fotografije ili raspolažu korisnim informacijama da im se jave.
"Na fotografiji su muškarci za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Ako građani imaju korisne informacije o osobama s fotografije, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192", poručili su iz policije.
Informacije se mogu dostaviti i elektroničkom poštom na adressu: [email protected].
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