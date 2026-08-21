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FOTO / Policija traži ove muškarce. Povezani su s krađom bicikla Marka Livaje?

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N1info
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21. kol. 2026. 11:20
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split
PU splitsko-dalmatinska

Splitska policija objavila je fotografije muškaraca za koje sumnja da bi mogli imati saznanja o krađi električnog bicikla na Firulama, a neslužbeno je riječ o biciklu nogometaša Hajduka Marka Livaje vrijednom 10 tisuća eura.

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Policijska uprava splitsko-dalmatinska istražuje krađu električnog bicikla koja se dogodila 17. kolovoza na području Firula. Policija je objavila fotografije muškaraca za koje smatra da bi mogli imati informacije o tom slučaju te pozvala građane da pomognu u njihovom pronalasku.

"Na fotografijama su muškarci za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192", priopćila je policija.

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PU splitsko-dalmatinska
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PU splitsko-dalmatinska
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PU splitsko-dalmatinska

U međuvremenu, novinar Luka Safandžić piše za 24sata da je neslužbeno riječ o biciklu nogometaša Hajduka Marka Livaje. Njemu je nedavno ukraden električni bicikl vrijedan 10 tisuća eura.

Policija je za 24 sata potvrdila da se krađa dogodila u poslijepodnevnim satima 17. kolovoza u Cvjetnoj ulici.

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Teme
krađa split marko livaja splitska policija

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