vatrogasni brod Orlando
FOTO / Jaka bura razbuktala požar na Jakljanu, gase ga i dva kanadera
Požar šume i niskog raslinja na otoku Jakljanu, koji se tijekom noći ponovno aktivirao zbog jake bure, gase dubrovački vatrogasci i vatrogasci DVD-a Šipan uz pomoć dvaju kanadera, objavila je u srijedu Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci.
Oglas
Dojava o požaru stigla je u utorak poslijepodne, nakon čega je na otok upućeno deset vatrogasaca s vatrogasnim brodom "Orlando“.
"Požarom je zahvaćena jugozapadna strana otoka. Iako je riječ o iznimno nepristupačnom terenu, vatrogasci su se uz velike napore uspjeli iskrcati i staviti požar pod nadzor do 21 sat. Međutim, uslijed udara jake bure požar se ponovno aktivirao oko 1 sat“, navode iz JVP-a Dubrovački vatrogasci.
Vatrogasci su cijelu noć na Jakljanu radili na suzbijanju požara.
"U jutarnjim satima u ispomoć su pozvana dva kanadera, a uspješno je izvršena i smjena vatrogasaca na terenu. Ulažu se maksimalni napori kako bi se požar ponovno stavio pod nadzor", ističe se u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas