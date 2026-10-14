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vatrogasni brod Orlando

FOTO / Jaka bura razbuktala požar na Jakljanu, gase ga i dva kanadera

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Hina
|
14. lis. 2026. 10:59
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Screenshot (Vatrogasci - 193)

Požar šume i niskog raslinja na otoku Jakljanu, koji se tijekom noći ponovno aktivirao zbog jake bure, gase dubrovački vatrogasci i vatrogasci DVD-a Šipan uz pomoć dvaju kanadera, objavila je u srijedu Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci.

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Dojava o požaru stigla je u utorak poslijepodne, nakon čega je na otok upućeno deset vatrogasaca s vatrogasnim brodom "Orlando“.

"Požarom je zahvaćena jugozapadna strana otoka. Iako je riječ o iznimno nepristupačnom terenu, vatrogasci su se uz velike napore uspjeli iskrcati i staviti požar pod nadzor do 21 sat. Međutim, uslijed udara jake bure požar se ponovno aktivirao oko 1 sat“, navode iz JVP-a Dubrovački vatrogasci.

Vatrogasci su cijelu noć na Jakljanu radili na suzbijanju požara.

"U jutarnjim satima u ispomoć su pozvana dva kanadera, a uspješno je izvršena i smjena vatrogasaca na terenu. Ulažu se maksimalni napori kako bi se požar ponovno stavio pod nadzor", ističe se u priopćenju.

Teme
bura jakljan kanaderi požar vatrogasci

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