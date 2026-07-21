'Pao' na Bajakovu
FOTO / Srbin pokušao prošvercati 240.000 cigareta u senfu i umacima
Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj nezakonitog unosa 240.000 cigareta koje nisu bile prijavljene u carinskoj dokumentaciji.
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Ovlašteni carinski službenici 20. srpnja 2026. godine na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj nezakonitog unosa 240.000 komada cigareta u Hrvatsku.
Na teretni ulaz iz smjera Srbije stiglo je teretno vozilo s poluprikolicom srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao 45-godišnji državljanin Srbije. Prema carinskoj deklaraciji, u vozilu su se nalazili majoneza, senf i umaci.
Nakon RTG pregleda poluprikolice, carinski službenici posumnjali su na prisutnost neprijavljene robe te su obavili detaljan pregled teretnog prostora. U 24 kartonske kutije pronašli su ukupno 240.000 komada cigareta, odnosno 1.200 šteka, koji nisu bili prijavljeni u carinskoj deklaraciji.
Zbog sumnje na kazneno djelo izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona protiv vozača je podnesena kaznena prijava, a pronađene cigarete privremeno su oduzete.
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