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'Pao' na Bajakovu

FOTO / Srbin pokušao prošvercati 240.000 cigareta u senfu i umacima

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N1info
|
21. srp. 2026. 15:05
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kamion šverc
Carinska uprava

Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj nezakonitog unosa 240.000 cigareta koje nisu bile prijavljene u carinskoj dokumentaciji.

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Ovlašteni carinski službenici 20. srpnja 2026. godine na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj nezakonitog unosa 240.000 komada cigareta u Hrvatsku.

Na teretni ulaz iz smjera Srbije stiglo je teretno vozilo s poluprikolicom srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao 45-godišnji državljanin Srbije. Prema carinskoj deklaraciji, u vozilu su se nalazili majoneza, senf i umaci.

kamion carina
Carinska uprava
kamion carina
Carinska uprava

Nakon RTG pregleda poluprikolice, carinski službenici posumnjali su na prisutnost neprijavljene robe te su obavili detaljan pregled teretnog prostora. U 24 kartonske kutije pronašli su ukupno 240.000 komada cigareta, odnosno 1.200 šteka, koji nisu bili prijavljeni u carinskoj deklaraciji.

kamion carina
Carinska uprava
kamion carina
Carinska uprava
kamion carina
Carinska uprava

Zbog sumnje na kazneno djelo izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona protiv vozača je podnesena kaznena prijava, a pronađene cigarete privremeno su oduzete.

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