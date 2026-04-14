Za ubojstvo kod Zagreba osumnjičen maloljetnik: Policija objavila kako ga je otkrila
Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je istražni zatvor 17-godišnjem državljaninu BiH osumnjičenom da je u nedjelju u zagrebačkim Šestinama vatrenim oružjem usmrtio 22-godišnjaka također iz BiH, objavilo je u utorak državno odvjetništvo.
Jednomjesečni istražni zatvor određen je na zahtjev Županijskog državnog odvjetništva koje je protiv maloljetnika pokrenulo istragu nakon kaznene prijave zagrebačke policije.
Policija je izvijestila kako su kriminalističkim istraživanjem utvrdili da je maloljetnik u nedjelju između 8 i 15 sati tijekom boravka s 22-godišnjakom u obiteljskoj kući na Šestinskom trgu, s namjerom da ga usmrti, ispalio najmanje tri hica, od kojih su dva pogodila žrtvu.
Od posljedica ranjavanja 22-godišnjak je preminuo na mjestu zločina, a osumnjičeni maloljetnik je pobjegao.
U policiji kažu da su maloljetnika koji je svojim ponašanjem izazvao sumnju uočili istoga dana oko 21.45 sati na ulici te da su daljnjim postupanjem i operativnim radom došli do informacija o mogućem teškom kaznenom djelu.
Provjerom navoda da je u jutarnjim satima u kući na području Šestina usmrćen muškarac, policija je pronašla tijelo, a maloljetnik je odmah uhićen, izvijestila je policija, ističući da je od sumnje na ulici do uhićenja osumnjičenika prošlo tek nekoliko sati.
PROČITAJTE JOŠ
