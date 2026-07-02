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LIMIT NA KOPILICI

Loš provod u splitskom klubu: Maloljetnik izbio zub policajcu, vršnjak završio bez svijesti

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N1 Info
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02. srp. 2026. 19:05
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PIXSELL
Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Policija istražuje okolnosti nasilnog incidenta koji se u noći na četvrtak dogodio ispred noćnog kluba Limit na splitskoj Kopilici, a snimka privođenja maloljetnika u međuvremenu se proširila društvenim mrežama. U sukobu je ozlijeđen 18-godišnjak, kao i policijski službenik kojem je, prema navodima policije, izbijen zub.

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Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dojava o narušavanju javnog reda i mira zaprimljena je u 1.26 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućene dvije policijske ophodnje.

Prvi su stigli policajci u civilu koji su, kako navode, zatekli 17-godišnjaka kako fizički napada 18-godišnjaka, koji je od zadobivenih udaraca izgubio svijest. Policajci su se legitimirali i prekinuli napad, no osumnjičeni je pokušao pobjeći.

Tijekom pokušaja uhićenja, maloljetnik je, prema policijskom izvješću, više puta udario jednog policajca u glavu, pri čemu mu je izbio zub.

Ubrzo su na mjesto događaja stigli i uniformirani policijski službenici, koji su uz uporabu sredstava prisile svladali i uhitili osumnjičenog.

Policija: Napadač je bio vidno alkoholiziran

Na društvenim mrežama pojavila se snimka intervencije na kojoj se vidi nekoliko policajaca kako primjenjuju silu nad mladićem, dok u njegovoj blizini kleči djevojka, javlja Slobodna Dalmacija.

Ozlijeđenom 18-godišnjaku i policijskom službeniku pružena je liječnička pomoć. Uhićeni 17-godišnjak odbio je liječnički pregled i alkotestiranje, iako je, prema policiji, bio vidno alkoholiziran.

Protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kaznena djela nasilničkog ponašanja i prisile prema službenoj osobi.

Policija je najavila da će, u suradnji s Državnim odvjetništvom, analizirati i snimku događaja te provesti kriminalističko istraživanje i postupak utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti policijskih službenika koji su sudjelovali u intervenciji.

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Teme
napad na policiju napadač na policajca split

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