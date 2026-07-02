LIMIT NA KOPILICI
Loš provod u splitskom klubu: Maloljetnik izbio zub policajcu, vršnjak završio bez svijesti
Policija istražuje okolnosti nasilnog incidenta koji se u noći na četvrtak dogodio ispred noćnog kluba Limit na splitskoj Kopilici, a snimka privođenja maloljetnika u međuvremenu se proširila društvenim mrežama. U sukobu je ozlijeđen 18-godišnjak, kao i policijski službenik kojem je, prema navodima policije, izbijen zub.
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Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dojava o narušavanju javnog reda i mira zaprimljena je u 1.26 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućene dvije policijske ophodnje.
Prvi su stigli policajci u civilu koji su, kako navode, zatekli 17-godišnjaka kako fizički napada 18-godišnjaka, koji je od zadobivenih udaraca izgubio svijest. Policajci su se legitimirali i prekinuli napad, no osumnjičeni je pokušao pobjeći.
Tijekom pokušaja uhićenja, maloljetnik je, prema policijskom izvješću, više puta udario jednog policajca u glavu, pri čemu mu je izbio zub.
Ubrzo su na mjesto događaja stigli i uniformirani policijski službenici, koji su uz uporabu sredstava prisile svladali i uhitili osumnjičenog.
Policija: Napadač je bio vidno alkoholiziran
Na društvenim mrežama pojavila se snimka intervencije na kojoj se vidi nekoliko policajaca kako primjenjuju silu nad mladićem, dok u njegovoj blizini kleči djevojka, javlja Slobodna Dalmacija.
Ozlijeđenom 18-godišnjaku i policijskom službeniku pružena je liječnička pomoć. Uhićeni 17-godišnjak odbio je liječnički pregled i alkotestiranje, iako je, prema policiji, bio vidno alkoholiziran.
Protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kaznena djela nasilničkog ponašanja i prisile prema službenoj osobi.
Policija je najavila da će, u suradnji s Državnim odvjetništvom, analizirati i snimku događaja te provesti kriminalističko istraživanje i postupak utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti policijskih službenika koji su sudjelovali u intervenciji.
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