vojsci zabranjeno
Na mimohod u Pariz idu pripadnici specijalne policije? Božinović: "Razmatraju se sve opcije"
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je nakon današnje završne konferencije projekta "Hrvatsko prekršajno pravo u europskom kontekstu – izazovi i perspektive" da se veliki broj prekršajnih kazni ublažava kroz sudsku praksu čime se ne postiže svrha kažnjavanja.
Govoreći nakon konferencije održane na zagrebačkom Pravnom fakultetu, Božinović je istaknuo da se više od 50 posto svih prekršaja korištenjem raznih zakonskih mogućnosti "svede na kažnjavanje ispod zakonskog minimuma, a to ne pogađa ono što je zakonodavac htio".
Dodao je se da zbog toga želi stvoriti sustav koji će onemogućiti smanjivanje broja prekršaja "jer je to jedan od temeljnih razloga zašto imamo toliko recidivista, bilo da se radi o raznim vrstama nasilja ili o prekršajima u prometu", naglasio je.
Božinović je naglasio kako je Ministarstvu unutarnjih poslova izmjena prekršajnih zakona jako bitna jer se na godišnjoj razini zabilježi između 900.000 i milijun prekršaja.
"Kada bi se svi ti prekršaji procesuirali, osobito oni povezani s nasiljem, siguran sam da bi atmosfera u društvu bila puno relaksiranija i da bi toga bilo puno manje", dodao je.
Trećina policijskih prekršajnih naloga završava prigovorima građana
Prema policijskim podacima od oko 250.000 policijskih prekršajnih i obveznih prekršajnih naloga gotovo trećina, odnosno oko 82.000, završava prigovorima građana.
"Taj podatak pokazuje da su i građani prepoznali kako im se često više isplati ući u sudski postupak nego prihvatiti minimalnu kaznu propisanu zakonom, dok je zakonodavna namjera bila upravo suprotna: da se jednostavniji predmeti riješe brzo, učinkovito i bez nepotrebnog opterećivanja sudova", naglasio je ministar na konferenciji.
Predstavio je i rezultate analize za 2024. godinu, prema kojima su sudovi institut ublažavanja kazne primijenili u čak 53 posto presuda donesenih po optužnim prijedlozima policije, dok je u pojedinim županijama taj udio dosegnuo i 90 posto. Posebno, kazao je, zabrinjava podatak da su sudovi ublažili kazne i u 39 posto slučajeva prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.
"Kazna koja postoji samo u zakonu nema odvraćajući učinak. Odvraća samo ona kazna za koju građani vide da se doista primjenjuje“, poručio je ministar.
'Imamo spor koji ne bi trebao postojati'
Upitan hoće li MUP poslati pripadnike specijalne policije na vojni mimohod u Pariz, što je kao mogućnost ostavio ministar obrane Ivan Anušić, Božinović je odgovorio da imamo spor koji ne bi trebao postojati.
"Hrvatska policija je svaki dan 24 sata spremna na svaku zadaću. Volio ih zbog Hrvatske da Hrvatska vojska, koja je izvojevala pobjedu u Domovinskom ratu i koja je vrlo cijenjena oružana snaga unutar EU, bude tamo. Siguran sam i da bi samo vojnici to željeli", rekao je.
Na ponovljeni upit hoće li MUP poslati pripadnike Specijalne policije umjesto pripadnika Hrvatske vojske nakon što je predsjednik Zoran Milanović izdao zapovijed kojim zabranjuje njihov odlazak na vojni mimohod u Pariz povodom Dana pada Bastilje 14. srpnja, Božinović je odgovorio kako se razmatraju sve opcije. "Ukoliko bi se takva odluka donijela, napravo da će policija ispuniti svako zadaću", rekao je Božinović.
Govoreći o današnjoj prometnoj nesreći u u kojoj je sudjelovalo i službeno vozilo premijera Andreja Plenkovića, Božinović je istaknuo da su u njoj sudjelovali isključivo vozila iz pratnje predsjednika vlade te da nitko nije ozlijeđen, kao i da se provodi očevid nakon kojega će biti poznati daljni koraci.
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