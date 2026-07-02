Na mimohod u Pariz idu pripadnici specijalne policije? Božinović: "Razmatraju se sve opcije"

Govoreći o današnjoj prometnoj nesreći u u kojoj je sudjelovalo i službeno vozilo premijera Andreja Plenkovića, Božinović je istaknuo da su u njoj sudjelovali isključivo vozila iz pratnje predsjednika vlade te da nitko nije ozlijeđen, kao i da se provodi očevid nakon kojega će biti poznati daljni koraci.