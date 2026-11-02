"Svaki euro koji je moj otac dao Dinamu je bio evidentiran, što je Dinamo vraćao mom ocu, koliko je mogao u skladu s ostvarenim prihodima. Na kraju su svi ti igrači bili isplaćeni, a novac je dao moj otac, i to u gotovini. Dinamo to nije platio jer nije imao novaca i račun im je u to vrijeme bio blokiran, jer klub nije bio likvidan", posvjedočio je Mario Mamić.