UHIĆEN MUŠKARAC
Obiteljsko nasilje u Zaprešiću, žena teško ozlijeđena
Zagrebačka policija uhitila je 52-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je u obiteljskoj kući u Zaprešiću fizički napao 59-godišnju članicu obitelji i teško je ozlijedio
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Napad se dogodio u petak oko 19 sati, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.
Ozlijeđenoj 59-godišnjakinji liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je zadobila teške ozljede.
Policija je 52-godišnjaka uhitila i privela u službene prostorije.
Nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
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