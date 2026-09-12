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UHIĆEN MUŠKARAC

Obiteljsko nasilje u Zaprešiću, žena teško ozlijeđena

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N1 Info
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12. ruj. 2026. 12:24
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zagrebačka policija uhitila je 52-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je u obiteljskoj kući u Zaprešiću fizički napao 59-godišnju članicu obitelji i teško je ozlijedio

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Napad se dogodio u petak oko 19 sati, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Ozlijeđenoj 59-godišnjakinji liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je zadobila teške ozljede.

Policija je 52-godišnjaka uhitila i privela u službene prostorije.

Nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

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Teme
nasilje nad ženama obiteljsko nasilje zaprešić

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