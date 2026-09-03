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U BJELOVARU

Mladi motociklist pokazao srednji prst policijskoj kameri. Evo koja ga kazna čeka

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N1info
|
03. ruj. 2026. 16:26
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Ivana Ivanovic/PIXSELL

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom kojeg terete za prekršaj protiv javnog reda i mira, priopćila je Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

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Mladić je upravljao motociklom bjelovarskih registarskih oznaka, a prilikom prolaska pokraj stacionarnog mjernog uređaja u Ulici Petra Biškupa Vene u Bjelovaru prema stacionarnoj kameri podigao je srednji prst lijeve ruke.

Policija je utvrdila da je time vrijeđao i omalovažavao službene osobe koje su tijekom obavljanja službe koristile mjerne uređaje.

Kriminalističkim istraživanjem potvrđeno je da je 18-godišnjak počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Protiv njega će nadležnom Općinskom sudu u Bjelovaru biti podnesen optužni prijedlog.

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omalovažavanje policajaca vrijeđanje policajaca vrijeđanje policajke

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