U BJELOVARU
Mladi motociklist pokazao srednji prst policijskoj kameri. Evo koja ga kazna čeka
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom kojeg terete za prekršaj protiv javnog reda i mira, priopćila je Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.
Oglas
Mladić je upravljao motociklom bjelovarskih registarskih oznaka, a prilikom prolaska pokraj stacionarnog mjernog uređaja u Ulici Petra Biškupa Vene u Bjelovaru prema stacionarnoj kameri podigao je srednji prst lijeve ruke.
Policija je utvrdila da je time vrijeđao i omalovažavao službene osobe koje su tijekom obavljanja službe koristile mjerne uređaje.
Kriminalističkim istraživanjem potvrđeno je da je 18-godišnjak počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Protiv njega će nadležnom Općinskom sudu u Bjelovaru biti podnesen optužni prijedlog.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas