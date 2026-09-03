ORMOŠKO JEZERO
VIDEO / Masovni pomor riba: "Razmjeri katastrofe su još veći nego što smo mislili"
Na području Ormoškog jezera zabilježen je masovni pomor ribe i drugih vodenih organizama, a stanje je posebno ozbiljno na hrvatskoj strani jezera, gdje je zbog izrazitog pada vodostaja velik dio površine ostao bez vode.
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Područje jezera danas su obišli predstavnik Ribolovnog društva Ormož i predstavnica Međuopćinske uprave općina Ormož, Središče ob Dravi i Sveti Tomaž. O masovnom pomoru, osim nadležne ribarske inspekcije, obaviješteni su policija i mediji.
"Tijekom obilaska utvrđeno je da je na hrvatskoj strani jezera pomor još većih razmjera", navode iz RD-a Ormož te dodaju da to, s obzirom na trenutačne okolnosti, nije neočekivano jer je zbog izrazitog pada vodostaja dodatni dio jezera ostao bez vode.
Najpogođenije područje hrvatski ribari trenutačno ne mogu ni sigurno fizički pregledati zbog velikih površina dubokog i raskvašenog mulja. Predstavnik RD-a Ormož zato je razmjere pomora na nepristupačnom području provjerio i dokumentirao snimkama iz drona.
Snimke, prema njihovim navodima, pokazuju da je područje zahvaćeno pomorom znatno veće nego što se može utvrditi pregledom s tla. Zbog toga u ovom trenutku nije moguće u potpunosti procijeniti stvarne razmjere događaja ni njegove posljedice za jezero i njegov ekosustav.
Dodatni problem predstavlja najmanje 200 kormorana koji se trenutačno zadržavaju na Ormoškom jezeru. Iz RD-a Ormož naglašavaju da kormorani nisu uzrok pomora, ali zbog izrazito niskog vodostaja i smanjene vodene površine stvaraju dodatni pritisak na ribu koja je preživjela.
Zbog povlačenja vode ribe su koncentrirane na znatno manjoj površini nego inače, zbog čega su dodatno izložene kormoranima.
Ribolovno društvo Ormož najavilo je da će nastaviti pratiti stanje na jezeru i dokumentirati posljedice pomora te o svim novim saznanjima obavještavati nadležne službe i javnost.
Od nadležnih institucija očekuju temeljito utvrđivanje uzroka događaja, procjenu stvarne štete nastale u okolišu te poduzimanje mjera kojima bi se spriječilo ponavljanje slične situacije.
Iz RD-a Ormož upozoravaju da posljedice trenutačnog stanja ne treba promatrati isključivo kroz broj uginulih riba jer je, prema njihovoj ocjeni, riječ o ozbiljnom narušavanju cjelokupnog vodenog ekosustava Ormoškog jezera.
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