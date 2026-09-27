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neprilagođena brzina

Muškarac poginuo u prometnoj nesreći u Petrinji

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Hina
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27. ruj. 2026. 09:34
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Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Jedna je osoba (52) smrtno stradala u prometnoj nesreći koja se u subotu poslijepodne dogodila u Petrinji, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava sisačko-moslavačka.

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Nesreća se dogodila u Sisačkoj ulici kada je 52-godišnjak, koji je vozio četverocikl sisačkih registracija, izlaskom iz zavoja, zbog neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad vozilom i sletio u odvodni kanal.

Na mjestu je smrtno stradao, a tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija. 

Policija će o ovoj nesreći dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Teme
prometna nesreća

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