neslužbeni izračuni
Dizel bi od utorka mogao pojeftiniti? Ovo su trenutne procjene cijena goriva
S obzirom na kretanja na tržištu, dizel bi od utorka čak i bez Vladinih intervencija trebao pojeftiniti za osam centi. No, to se ne može reći za benzin
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Cijene nafte na svjetskim tržištima ponovno se polako smiruju. To bi se moglo odraziti i na cijene goriva u Hrvatskoj. Prema neslužbenim izračunima, dizel bi od utorka mogao pojeftiniti čak i bez intervencija Vlade; s 1,91 na 1,83 eura. Benzin bi, pak, mogao poskupjeti na 1,75 eura po litri.
"Vidimo da je danas cijena već pala na 104 dolara, a prije deset dana bila je 110. Vidimo i prijedlog dogovora SAD-a i Irana koji ide u tom smjeru. Došlo je do jednog zasićenja i sve se lagano vraća na normalu koja je bila", komentirao je za HRT energetski analitičar Ivica Jakić.
To je još u srijedu na neki način predskazao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
"Evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan. Mjere koje smo dosad primjenjivali su dovoljne, pokazale su se efikasnima, a u slučaju potrebe razmatrat ćemo daljnje mjere. Nema magičnih granica", rekao je Šušnjar.
Zabrana izvoza
Spomenute mjere mahom su se ticale intervencija u trošarinama. Iako se to zazivalo, plivajući PDV nije uveden.
"Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno je procijenila da je između punjenja proračuna, s jedne strane, i stabilizacije cijena za tržište, građanstvo i industriju, s druge, bilo potrebno djelovati preko trošarina", rekao je Jakić.
No, Europi prijeti potencijalna nestašica dizela, nakon što je Donald Trump najavio da bi mogao podržati zabranu izvoza dizela u EU. Francuski predsjednik Emmanuel Macron već ga je upozorio da bi to bilo jednako pogubno za cijeli svijet, ali i za američko gospodarstvo.
Prosvjedi zbog goriva
Za to vrijeme, u europskim državama vozači već plaćaju rekordne cijene. Neki su krenuli u prosvjede.
"Ponovno prosvjedujemo zbog naglog rasta cijena goriva. To nas uvijek prve pogađa, no odrazit će se i na cijene gotovih proizvoda, troškove energije i račune za komunalne usluge", rekao je jedan od talijanskih poljoprivrednika.
Na rast troškova upozoravaju i portugalski prijevoznici. "Poskupljenje dizela je drastično. To je gotovo neizdrživo. Cijena goriva čini 50 posto ukupnih troškova prijevoza, a trenutačno taj trošak raste do 70 ili 75 posto. To je velik novac. Ovako ne možemo raditi", rekao je Nuno Santos, zaposlenik tvrtke Paços Terra.
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