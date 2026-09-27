Tko će snositi trošak sanacije gotovo 13.000 tona otpada u Pazinu?

Jašić podsjeća da problem otpada na području bivše Istraplastike traje već šest godina, otkada je još bila oporbena vijećnica u Gradskom vijeću. Kamioni s otpadom dolazili su tijekom 2019. i 2020. godine, a prostore je unajmila tvrtka registrirana za recikliranje otpada, koja je za tu djelatnost dobila dozvolu Istarske županije.