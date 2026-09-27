UN o američkim ratnim zločinima: "Svaki borac dužan je odbiti izvršiti očito nezakonitu zapovijed"

Čak i kada bi plovila i njihove posade pripadali kriminalnim skupinama označenima kao terorističke, ti subjekti „nisu izveli nikakav 'oružani napad' na Sjedinjene Američke Države koji bi aktivirao pravo na samoobranu“. SAD nije tvrdio ni da su ta plovila i njihove posade bili naoružani vojnim sredstvima kojima bi mogli izvesti napade razmjera i težine kakvi se očekuju od konvencionalnih oružanih snaga.