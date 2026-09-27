posebna regulacija
Danas velike prometne promjene u Zagrebu: Zbog dvije manifestacije zatvaraju se ključne prometnice
Danas će u Zagrebu zbog CRO Racea i Red Bull Showruna biti na snazi brojne prometne izmjene, a zatvarat će se dijelovi važnih gradskih prometnica.
Oglas
Zbog Red Bull Showruna Ulica grada Vukovara od Ulice Hrvatske bratske zajednice do Ulice Ivana Lučića potpuno je zatvorena za promet od ponoći do kraja dana. Moguće su i dodatne izmjene, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije.
Zbog završnice međunarodne biciklističke utrke CRO Race od 13:30 do 16:30 sati, zatvaranje prometa na trasi: od ulaska iz smjera Sv. Ivana Zeline u Popovec trasom Varaždinska cesta (1013) - Glavna ulica (10155) – Sesvetska ulica (1026) do spoja na autocestu u čvoru Sesvetski Kraljevec - Slavonska avenija od čvora Ivanja Reka do bivše zgrade Vjesnika – Zagrebačka avenija do skretanja u Ulicu Hrvatskog Sokola – Ulica Hrvatskog Sokola – Aleja Matije Ljubeka.
Također, od 13:00 do 16:45 sati, zatvoren će biti promet za sva motorna vozila na cijeloj prometnici Aleja Matije Ljubeka
Zbog CRO Racea autobusna linija 113 Ljubljanica - Jarun od 13 do 16:45 neće prometovati oko Jarunskog jezera, nego samo do starog okretišta Jarun.
Polasci sa starog okretišta bit će u terminima predviđenima za polaske sa stajališta Hrgovići - Jezero.
Oko 14:15 očekuje se i privremeni prekid tramvajskog prometa na raskrižju Horvaćanske ceste i Ulice Hrvatskog sokola zbog prolaska biciklista. Prekid bi trebao trajati između 10 i 15 minuta, nakon čega će linije 5 i 17 nastaviti redovno prometovati.
Red Bull Showrun
U nedjelju, 27. rujna, od 8 do 18 sati, autobusne linije terminala Glavni kolodvor prometovat će izmijenjenim ili skraćenim trasama, zbog automobilističkog događanja Red Bull Showrun u Ulici grada Vukovara.
Linije 218 i 281 vozit će do Slavonske avenije, gdje će im početno i krajnje stajalište biti Marohnićeva.
Linije 220, 221, 229, 234, 241, 242 i 268 prometovat će skraćeno do područja raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Slavonske avenije. Početno stajalište bit će kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice na Aveniji Većeslava Holjevca.
Stajališta kod Lisinskog, dio stajališta kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice te terminal Glavni kolodvor za te linije neće biti u funkciji.
Zbog događanja će biti obustavljen i tramvajski promet Ulicom grada Vukovara između Avenije Marina Držića i Savske ceste.
Tramvajske linije 5 i 13 zato će prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera.
Linija 5 vozit će trasom Prečko - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Avenija Marina Držića - Šubićeva - Park Maksimir.
Linija 13 vozit će trasom Savski most - Savska cesta - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Savišće.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas