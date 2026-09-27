Danas velike prometne promjene u Zagrebu: Zbog dvije manifestacije zatvaraju se ključne prometnice

Zbog završnice međunarodne biciklističke utrke CRO Race od 13:30 do 16:30 sati, zatvaranje prometa na trasi: od ulaska iz smjera Sv. Ivana Zeline u Popovec trasom Varaždinska cesta (1013) - Glavna ulica (10155) – Sesvetska ulica (1026) do spoja na autocestu u čvoru Sesvetski Kraljevec - Slavonska avenija od čvora Ivanja Reka do bivše zgrade Vjesnika – Zagrebačka avenija do skretanja u Ulicu Hrvatskog Sokola – Ulica Hrvatskog Sokola – Aleja Matije Ljubeka.