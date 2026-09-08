Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Muškarac teško ozlijeđen u petak ujutro u požaru garaže na širem području Pelješca preminuo je dan kasnije u KBC-u Split, izvijestila je u utorak dubrovačko-neretvanska policija.

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Muškarcu je na mjestu pružena prva pomoć, nakon čega je helikopterom hitno prevezen u splitski KBC, gdje je u subotu podlegao zadobivenim ozljedama.

Policijskim očevidom utvrđeno je da je požar najvjerojatnije izbio zapaljenjem mješavine pogonskog goriva u unutrašnjosti garaže, kojom je muškarac neoprezno rukovao.

Vatra je zahvatila njegovu odjeću, a potom se proširila na unutrašnjost garaže, gdje je izgorio razni poljoprivredni alat.

Zbog vjetra požar se djelomično proširio i na oko 20 četvornih metara niskog raslinja u blizini objekta.

Požar je izbio u petak oko 9,30 sati, a vatrogasna postrojba ga je lokalizirala i ugasila oko 10,15 sati.