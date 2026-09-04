Oglas

istraga u tijeku

Kod Petrinje izbio požar, u blizini pronađeno tijelo muškarca

author
N1 Info
|
04. ruj. 2026. 12:22
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
max-fleischmann-4wcI3YQAWpI-unsplash
Max Fleischmann/Unsplash

U dvorišnoj zgradi na petrinjskom području u petak je izbio požar, a nedaleko od objekta pronađeno je tijelo muškarca. Policija provodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Oglas

Sisačko-moslavačka policija potvrdila je za 24sata da je zaprimila dojavu o požaru.

Na mjesto događaja odmah su izašle nadležne službe, a tijekom intervencije u blizini je pronađeno tijelo muškarca.

Policija će provesti očevid kojim bi se trebalo utvrditi kako je došlo do požara, ali i što je uzrokovalo smrt muškarca.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
mrtvo tijelo petrinja policija poža

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ