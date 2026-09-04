istraga u tijeku
Kod Petrinje izbio požar, u blizini pronađeno tijelo muškarca
U dvorišnoj zgradi na petrinjskom području u petak je izbio požar, a nedaleko od objekta pronađeno je tijelo muškarca. Policija provodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti.
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Sisačko-moslavačka policija potvrdila je za 24sata da je zaprimila dojavu o požaru.
Na mjesto događaja odmah su izašle nadležne službe, a tijekom intervencije u blizini je pronađeno tijelo muškarca.
Policija će provesti očevid kojim bi se trebalo utvrditi kako je došlo do požara, ali i što je uzrokovalo smrt muškarca.
Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.
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