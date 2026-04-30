uhićen 68-godišnjak
Muškarac sumještanina mlatio suhim mesom, policajca napao satarom
U mjestu Jadrtovac pored Šibenika uhićen je 68-godišnjak koji je mesarskom sjekirom napao policajce nakon što su došli na intervenciju jer je 70-godišnjeg sumještanina izudarao komadom suhog mesa.
Oglas
Šibensko-kninska policija izvijestila je da je 68-godišnjak uhićen i predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za tri teška nedjela - pokušaj teškog ubojstva, prisilu prema službenoj osobi te nanošenje ozljeda.
Incident u Jadrtovcu dogodio se 20. travnja, kada je policija intervenirala zbog verbalnog, a potom i fizičkog napada 68-godišnjaka na 70-godišnjaka komadom suhog mesa, čime mu je lakše ozlijedio ruku.
U policiji kažu da su nad osumnjičenim 68-godišnjakom uporabljena sredstva prisile radi sprječavanja bijega i privođenja u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
No, on je tom prilikom mesarskom sjekirom, tzv. satarom, napao policajce i udario po štitu koji je držao policijski službenik, a u napadu nije bilo ozlijeđenih.
Osumnjičeni je uhićen nakon otpuštanja s bolničkog liječenja i odveden na kriminalističko istraživanje nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, kažu u policiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas