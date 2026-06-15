zbog silovanja
Sin norveške princeze osuđen na četiri godina zatvora
Marius Borg Høiby (29), sin norveške prijestolonasljednice Mette-Marit, proglašen je krivim za dva kaznena djela silovanja te je osuđen na četiri godine zatvora.
Oglas
Trojica sudaca Okružnog suda u Oslu oslobodila su ga optužbi za još dva silovanja, ali su ga proglasila krivim za niz drugih kaznenih djela za koja je bio optužen.
Tužiteljstvo je za njega tražilo kaznu od sedam godina i sedam mjeseci zatvora, dok je obrana tražila blažu kaznu od 18 mjeseci. Njegovi odvjetnici imaju pravo žalbe na presudu.
Marius Borg Høiby imao je četiri godine kada se njegova majka udala za norveškog prijestolonasljednika. Iako je odrastao unutar kraljevske obitelji, sam nema kraljevsku titulu niti službeni status člana kraljevske kuće.
Mette-Marit boluje od teškog oblika plućne fibroze te je nedavno stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća. Høibyjevi odvjetnici više su puta tražili njegovo puštanje na slobodu kako bi mogao provoditi vrijeme s majkom zbog njezina pogoršanog zdravstvenog stanja.
Obrazloženje presude na 128 stranica
Jedan od sudaca u postupku, Jon Sverdrup Efjestad, na početku sjednice sažeo je zaključke sudskog vijeća prije nego što je predstavio obrazloženje presude na 128 stranica.
Høiby je tijekom suđenja negirao sve četiri optužbe za silovanje, no sud ga je proglasio krivim za silovanje dvije žene. Jedan slučaj odnosi se na događaj iz 2018. godine na imanju Skaugum, rezidenciji norveškog prijestolonasljednika, dok se drugi dogodio u Oslu 2024. godine.
Također je proglašen krivim za zlostavljanje bivše djevojke, norveške influencerice Nore Haukland.
S druge strane, oslobođen je optužbi za još dva navodna silovanja. Jedan slučaj odnosio se na ženu koju je upoznao u hotelu u Oslu, a drugi na ženu koju je upoznao tijekom odmora na otočju Lofoti 2023. godine.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas