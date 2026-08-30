HTJELI IZBJEĆI GUŽVU
Nakon nesreće na A1 vozili zaustavnom trakom u suprotnom smjeru. Policija: Neozbiljno i jako opasno
Četiri osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći na autocesti A1, nakon koje je policija identificirala 29 vozača koji su pokušali izbjeći gužvu vožnjom hitnim koridorom i u suprotnom smjeru.
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Policija je do sada pronašla 29 vozača koji su nakon nesreće odlučili iskoristiti hitni koridor kako bi izašli iz kolone, pri čemu su vozili u suprotnom smjeru. Zbog takvog ponašanja mogli bi biti kažnjeni s do 2650 eura i nekoliko negativnih bodova.
Nakonnesreće policija je uputila ozbiljno upozorenje vozačima, ističući da je takvim postupcima mogla nastati još veća opasnost.
"Vožnja kroz hitni koridor nije privilegija! On je tu da se spasi nečiji život! Vožnja u suprotnom smjeru je krajnje neozbiljna i jako opasna, mogu nastati prometne nesreće s najtežim posljedicama", upozorava za Dnevnik Nove TV Igor Rendulić, policijski službenik prometne policije.
'Zaustavna traka je za vozila u kvaru i stop u nuždi'
Nesreća je počela kada je jedan vozač, kako navodi Dnevnik.hr, pokušao preteći kolonu koristeći zaustavnu traku.
Potom je došlo do lančanog sudara s teretnim vozilom, koje je udarilo u osobni automobil. U nesreći je nastala materijalna šteta, a nekoliko osoba je ozlijeđeno. Posljedice su, upozorava policija, mogle biti i puno teže.
"Zaustavna traka je za vozila u kvaru i stop u nuždi. Tu su najčešće i vozač i putnici. Vozači koji voze po toj traci su izravna ugroza koja najčešće završi sa smrtnim posljedicama", objašnjava Rendulić.
Četiri osobe završile u bolnici
Nakon sudara tri su osobe prevezene u Opću bolnicu Gospić.
"Dvije su osobe obrađene ambulantno, jedna je zaprimljena na kirurški odjel. Kod sva tri muškarca se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Za muškarca koji leži na kirurškom odjelu, zbog udaraca u grudni koš, ostaje na opservaciji, premda bi mogao sutra biti pušten na kućno liječenje", kazala je Sandra Čubelić, ravnateljica Opće bolnice Gospić.
Još jedna osoba nalazi se na liječenju u KBC-u Rijeka, no zasad nije poznato koliko su teške njezine ozljede.
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