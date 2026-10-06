doveden pod jakim osiguranjem
Na suđenju Mlađanu čitane bilješke iz njegovih bilježnica. Oglasio se odvjetnik
Na Županijskom sudu u Varaždinu u utorak je nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu, a na raspravi zatvorenoj za javnost čitane su bilješke iz njegovih bilježnica oduzetih tijekom istrage, potvrdio je nakon ročišta njegov odvjetnik Borislav Planinc.
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"Bilo je čitanje bilješki zatvorenika iz njegovih bilježnica koje su mu oduzete za vrijeme istrage, no što je bilo čitano ne mogu reći", rekao je Planinc.
Obrana je tako nastavila s izvođenjem svojih dokaza, a Planinc je najavio da će s time nastaviti i na sljedećem ročištu u četvrtak.
"Ostao je još manji dio čitanja, a bit će i tri svjedoka ispitana", kazao je odvjetnik.
Među tim svjedocima neće biti novinar Andrija Jarak, čije je ispitivanje sudsko vijeće ranije prihvatilo na prijedlog obrane. Termin njegova svjedočenja još nije određen.
I ročište zakazano za četvrtak, 8. listopada, bit će zatvoreno za javnost.
Mlađan je u utorak ujutro na sud doveden pod jakim osiguranjem pravosudne policije, a prilikom izlaska iz vozila okupljenim novinarima kratko je poručio: "Šteta što danas nećete ćut' ovo".
Mlađan je ranije osuđen zbog tri ubojstva, pljački i otmice, a zatvorsku kaznu koju trenutačno izdržava trebao bi odslužiti u svibnju 2027. godine.
U aktualnom postupku tužiteljstvo ga tereti da je tijekom izdržavanja kazne u Lepoglavi poticao druge osobe na počinjenje kaznenih djela te planirao otmice i ubojstva osoba za koje je smatrao da su mu se zamjerile, no on te optužbe odbacuje.
Mlađan je u siječnju 1998. kao maloljetnik u Petrinji, hicima iz automatske puške, ubio svoju vršnjakinju, a mjesec dana kasnije u sisačkom naselju Željezara na identičan način usmrtio je i 63-godišnjeg umirovljenika.
Tijekom izlaska na slobodni vikend u veljači 2002. opljačkao je banku i ubio policajca, nakon čega se dao u bijeg. Potom je oteo tročlanu obitelj na zagrebačkom Borongaju, ali se predao nakon pregovora s policijom. Za trostruko ubojstvo, pljačku banke i otmicu Mlađan je osuđen na 29 godina zatvora.
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