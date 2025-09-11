Tragedija u Slavonskom Brodu
Uhićeni roditelji djeteta koje je umrlo od opeklina. Opeklo se za vrijeme kupanja?
Tragedija u Slavonskom Brodu. Jutros je, najvjerojatnije od posljedica opeklina, u bolnici preminula dvogodišnja djevojčica.
Oglas
Dijete je u bolnicu dovezeno bez znakova života, reanimacija je započela još u kolima hitne pomoći, a potom i u bolinici, no bezuspješno.
Policija i Državno odvjetništvo provode istragu, a naložena je i obdukcija. Roditelji djeteta su uhićeni.
Postoji mogućnost da dijete nije odmah dovezeno u bolnicu i da su ozljede nastale dan prije, prenosi HRT:
"Jutros u 8.40 na Objedinjeni hitni bolnički prijam Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod dovezena je kolima hitne medicinske pomoći djevojčica starosti od dvije godine bez vitalnih znakova. Ono što se moglo napraviti je da se nastavi sa svim radnjama, koje su po protokolima za takve situacije, ali, nažalost, završilo je s tragičnim ishodom, rekao je prim. dr. sc. Josip Samardžić, dr. med., ravnatelj OB-a "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod.
Iz PU brodsko-posavske još su ranije tijekom dana kazali da je policija iz Vrpolja zaprimila dojavu u 8:37 sati o smrti djeteta.
Policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom provodi istraživanje nakon kojega će objaviti više podataka o tom tragičnom događaju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas