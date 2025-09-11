Oglas

Tragedija u Slavonskom Brodu

Uhićeni roditelji djeteta koje je umrlo od opeklina. Opeklo se za vrijeme kupanja?

author
N1 Info
|
11. ruj. 2025. 21:09
policija MUP
MUP / Ilustracija

Tragedija u Slavonskom Brodu. Jutros je, najvjerojatnije od posljedica opeklina, u bolnici preminula dvogodišnja djevojčica.

Oglas

Dijete je u bolnicu dovezeno bez znakova života, reanimacija je započela još u kolima hitne pomoći, a potom i u bolinici, no bezuspješno.

Policija i Državno odvjetništvo provode istragu, a naložena je i obdukcija. Roditelji djeteta su uhićeni.

Postoji mogućnost da dijete nije odmah dovezeno u bolnicu i da su ozljede nastale dan prije, prenosi HRT:

"Jutros u 8.40 na Objedinjeni hitni bolnički prijam Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod dovezena je kolima hitne medicinske pomoći djevojčica starosti od dvije godine bez vitalnih znakova. Ono što se moglo napraviti je da se nastavi sa svim radnjama, koje su po protokolima za takve situacije, ali, nažalost, završilo je s tragičnim ishodom, rekao je prim. dr. sc. Josip Samardžić, dr. med., ravnatelj OB-a "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod. 

Iz PU brodsko-posavske još su ranije tijekom dana kazali da je policija iz Vrpolja zaprimila dojavu u 8:37 sati o smrti djeteta.

Policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom provodi istraživanje nakon kojega će objaviti više podataka o tom tragičnom događaju.

Teme
dijete opekline slavonski brod

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ