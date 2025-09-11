Uhićeni roditelji djeteta koje je umrlo od opeklina. Opeklo se za vrijeme kupanja?

"Jutros u 8.40 na Objedinjeni hitni bolnički prijam Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod dovezena je kolima hitne medicinske pomoći djevojčica starosti od dvije godine bez vitalnih znakova. Ono što se moglo napraviti je da se nastavi sa svim radnjama, koje su po protokolima za takve situacije, ali, nažalost, završilo je s tragičnim ishodom, rekao je prim. dr. sc. Josip Samardžić, dr. med., ravnatelj OB-a "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod.