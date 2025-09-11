Odluku o izradi Izmjena i dopuna GUP-a donijela je Gradska skupština u travnju 2023. godine, nakon čega je uslijedio široki participativni proces koji je uključio sve zainteresirane sudionike. Među njima su bila vijeća gradskih četvrti, stručne udruge, javnopravna tijela, kao i opća javnost kroz čak tri javne rasprave, pri čemu je uvaženo preko 20% od više tisuća prijedloga građana.