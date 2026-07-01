Osječani kupovali auto iz inozemstva, pa prevareni za više od 30.000 eura

Ilustracija: Davor Javorovic/PIXSELL

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je osječku tvrtku, pri kupnji automobila iz inozemstva, oštetio za više od 30 tisuća eura, izvijestila je policija u srijedu.

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Tvrtka iz Osijeka je između 23. i 27. travnja ove godine dogovorila kupnju osobnog automobila s nepoznatom pravnom osobom iz inozemstva te joj za naručeni automobil uplatila ukupno 31.800 eura. ​

Nakon što je novac uplaćen nepoznata inozemna tvrtka do danas nije isporučila automobil niti je vratila uplaćeni novac.

U policiji ističu kako tragaju za nepoznatim počiniteljem prijevare.