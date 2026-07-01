Izgubili lovu
Osječani kupovali auto iz inozemstva, pa prevareni za više od 30.000 eura
Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je osječku tvrtku, pri kupnji automobila iz inozemstva, oštetio za više od 30 tisuća eura, izvijestila je policija u srijedu.
Oglas
Tvrtka iz Osijeka je između 23. i 27. travnja ove godine dogovorila kupnju osobnog automobila s nepoznatom pravnom osobom iz inozemstva te joj za naručeni automobil uplatila ukupno 31.800 eura.
Nakon što je novac uplaćen nepoznata inozemna tvrtka do danas nije isporučila automobil niti je vratila uplaćeni novac.
U policiji ističu kako tragaju za nepoznatim počiniteljem prijevare.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas