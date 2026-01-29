objavljeni detalji
Pod istragom USKOK-a sedmero osoba zbog narko-udruženja i curenja policijskih podataka
Uskok je, temeljem policijske prijave, pokrenuo istragu protiv skupine osumnjičene da je diljem Europe prevezla 127 kilograma kilograma kokaina, 193 kilograma marihuane i 10 litara amfetaminskog ulja, vrijedne preko 3,2 milijuna eura.
Skupinu koja je drogu prevozila skrivenu u kamionima je, kako se neslužbeno doznaje, organizirao vlasnik prijevozničke tvrtke iz Dugog Sela Hrvoje Bertak, a među osumnjičenima je i policajac koji je nezakonito izvlačio podatke iz sustava MUP-a.
Uskok je, ne otkrivajući identitete, izvijestio da je pokrenuo istragu protiv sedam hrvatskih državljana i jedne tvrtke zbog sumnje na sudjelovanje u zločinačkom udruženju, neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na ta kaznena djela.
Sve se događalo od ožujka 2020. do ožujka 2021. a lanac je otkriven jer je koristio kriptiranu Sky ECC komunikaciju koja je u međuvremenu pribijena.
Drogu vrijednu preko 3,2 milijuna eura prevozili su između Hrvatske i više europskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Nizozemsku, Belgiju, Austriju, Njemačku i Sloveniju, a okrivljenici su si pritom pribavili najmanje 288.000 eura protupravne imovinske koristi koju su međusobno podijelili.
Istražitelji sumnjaju i da je prvoosumnjičeni u srpnju 2020. prodao pet kilograma marihuane te pokušao prodati još 32 kilograma, ali je osoba koja je preuzela drogu nakon utovara pobjegla bez plaćanja.
Za trojicu zatražen istražni zatvor
Nakon toga je, uz pomoć drugoosumnjičenog i policajca, nezakonito došao do podataka iz sustava MUP-a kako bi utvrdio identitet osobe koja je otuđila drogu, čime je policajac zloupotrijebio svoj položaj.
Za kaznena djela sumnjiči se i trgovačko društvo u vlasništvu drugoosumnjičenog, koje je, prema Uskoku, poslužilo za pribavljanje protupravne dobiti od najmanje 216.000 eura.
Uskok je za trojicu osumnjičenika predložio određivanje istražnog zatvora o čemu će odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda, dok je prema jednom okrivljeniku već izrečena mjera opreza.
Bertak je od dobavljača droge, prema neslužbenim informacijama, dobio novac da pronađe vozače kamiona kojima je po transportu navodno plaćao 200 do 300 eura, a još nije poznato tko je bio naručitelj i vlasnik droge.
Prema sumnjama istražitelja skupina je bila dio šireg međunarodnog lanca povezanog s klanom braće Drešaj i skupinom Kristijana Palića, prije dvije godine uhićenog u Turskoj, a za koju se sumnja da je planirala prokrijumčariti 6,7 tona kokaina i 2,5 tone marihuane iz Južne Amerike u Europu.
