Paranoja u Pentagonu: Kako je Hegseth uzdrmao vrh američke vojske

Mjesecima se činilo da je Hegseth sve nezadovoljniji vojskom i njezinim vodstvom, uključujući i samog Georgea, rekli su izvori za CNN. To je zbunjivalo ljude iz Georgeova okruženja jer je tijekom svojeg mandata imao vrlo ograničenu komunikaciju s Hegsethom, a gotovo da nije bilo nikakvog kontakta prije nego što je ministar intervenirao u postupak promaknuća.