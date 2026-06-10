"Pete voli rat"
Paranoja u Pentagonu: Kako je Hegseth uzdrmao vrh američke vojske
Bio je početak travnja i načelnik Glavnog stožera Kopnene vojske SAD-a, general Randy George, odlučio je da je vrijeme za sastanak uživo sa svojim nadređenim, ministrom obrane Peteom Hegsethom, piše CNN.
George je želio razgovarati s Hegsethom nakon nekoliko situacija u kojima je ministar obrane izravno utjecao na karijere visokih časnika vojske, uključujući incident kada je Hegseth blokirao promaknuće četvorice pukovnika u čin brigadnog generala, piše CNN.
Mjesecima se činilo da je Hegseth sve nezadovoljniji vojskom i njezinim vodstvom, uključujući i samog Georgea, rekli su izvori za CNN. To je zbunjivalo ljude iz Georgeova okruženja jer je tijekom svojeg mandata imao vrlo ograničenu komunikaciju s Hegsethom, a gotovo da nije bilo nikakvog kontakta prije nego što je ministar intervenirao u postupak promaknuća.
To se uklapalo u obrazac prema kojem su informacije bile strogo kontrolirane unutar Hegsethova ureda, a malo je ljudi izvan tog kruga bilo upoznato s njegovim planovima za Pentagon, navode izvori. Hegseth je bio izrazito nepovjerljiv prema mnogima oko sebe — neki vojnici morali su potpisivati sporazume o povjerljivosti kako bi saznali za vojne operacije, a poligrafska testiranja postala su uobičajena.
George je želio ublažiti napetosti s Hegsethom. Zato je 1. travnja zatražio sastanak uživo kako bi razgovarali o nizu prioriteta ministra obrane — tehnologiji i modernizaciji opreme — te o tome kako vojska radi na njihovoj provedbi, rekli su za CNN dužnosnici Pentagona i američke obrane.
Nikada nije dobio taj sastanak. Sljedećeg dana dobio je otkaz.
Ova priča temelji se na razgovorima s 15 sadašnjih i bivših dužnosnika Pentagona te drugim osobama upoznatima s unutarnjim funkcioniranjem ministarstva pod Hegsethovim vodstvom.
Od samog početka mandata, prema više izvora, Hegseth je bio nepovjerljiv prema dužnosnicima oko sebe — civilima i vojnicima — te sumnjičav prema njihovoj lojalnosti.
Otpustio je više od dvadeset visokih časnika, smijenio ministra mornarice s kojim je bio u sukobu te navodno izravno intervenirao u promaknućima kroz različite grane vojske, oblikujući tako buduće vojno vodstvo.
Iako je Georgeova smjena bila iznenadna i neočekivana — dogodila se dok je ministar vojske Dan Driscoll bio izvan grada i zatekla je visoke vojne dužnosnike nespremnima — sama činjenica da je smijenjen nije bila iznenađenje. Bila je to kulminacija mjeseci napetosti između Hegsetha i vrha vojske, a posebno između njega i Georgea.
Hegseth i drugi bliski Trumpovi saveznici od početka su bili skeptični prema Georgeu, dijelom zato što je tijekom administracije Joea Bidena služio kao pomoćnik tadašnjeg ministra obrane Lloyda Austina. Ta politički neutralna vojna dužnost bila je samo jedna od mnogih u njegovoj dugoj karijeri, koja je uključivala zapovijedanje postrojbama u Iraku i Afganistanu te mu omogućila izgradnju široke mreže odnosa sa zakonodavcima.
Smjene i ograničavanje pristupa informacijama postali su zaštitni znak Hegsethova mandata. No izvori za CNN tvrde da se to ne odnosi samo na njegov ured. Takva kultura proširila se i na druge dijelove Pentagona, stvarajući atmosferu međusobnih sukoba među nekim visokim civilnim dužnosnicima.
„Sve što smo radili svakodnevno procjenjivali smo kroz pitanje: ‘Hoće li ovo pomoći šefu da zadrži posao ili će ga zbog toga otpustiti?’“, rekao je jedan dužnosnik Pentagona za CNN. „Svaki dan, svaka odluka koju smo donosili, bila je vođena tim faktorom. To je iznimno neuobičajeno.“
Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell izjavio je za CNN: „Anonimni izvori koje CNN citira su ljudi s jasnim političkim ciljem da ocrne Ministarstvo obrane i potkopaju vodstvo ministra Hegsetha kroz stranački motivirane napade.“
Dodao je: „Svaka uspješna organizacija prolazi kroz promjene u vodstvu i zahvaljujemo svima koji su otišli na službi zemlji. Poduzeti su odlučni koraci kako bi se vojno vodstvo uskladilo s prioritetima predsjednika, ministra i naših vojnika.“
U Pentagonu je, prema riječima više dužnosnika, javna tajna da opstanak često ovisi o tome da ostanete što neprimjetniji i ne privučete pozornost Hegsetha ili njegova ureda.
„Ponekad vođe moraju donositi hrabre odluke i riskirati“, rekao je jedan obrambeni dužnosnik. „Vojska je pokušavala promovirati takve ljude. A ako išta, ova situacija je ugasila tu ideju.“
George je bio usred sastanka sa svojim najvišim suradnicima kada je prekinut i obaviješten da ga Hegseth hitno traži, rekao je jedan dužnosnik Pentagona.
Izašao je iz prostorije, a Hegseth mu je telefonom priopćio odluku — kratak i izravan razgovor, gotovo bez objašnjenja.
Samo nekoliko trenutaka kasnije novinarka CBS Newsa Jennifer Jacobs javno je objavila vijest o njegovoj smjeni.
Otprilike pola sata poslije George se vratio svojim suradnicima.
„Ljudi su već vidjeli objavu na društvenim mrežama“, rekao je dužnosnik Pentagona. „Bilo je neugodno jer su ga svi gledali i pitali se što će reći.“
George je vijest priopćio smireno i bez emocija. Njegov je stav djelovao gotovo vedro, kao da pokušava ublažiti nelagodu.
„Ne postoji osoba koja ima više poštovanja prema generalu Randyju Georgeu, njegovih 42 godine službe, njegovu Purpurnom srcu, njegovoj supruzi Patty, njihovim unucima i djeci. Obožavam ih“, rekao je Dan Driscoll tijekom saslušanja pred Odborom za obranu Zastupničkog doma nakon Georgeove smjene.
Hegseth je, s druge strane, odbio zakonodavcima detaljno objasniti zašto ga je otpustio.
„Vrlo je teško promijeniti kulturu odjela koji je uništen pogrešnim perspektivama koristeći iste časnike koji su ondje bili i prije“, rekao je.
Prema jednom dužnosniku Pentagona, te su izjave potvrdile da je Georgeova smjena „dio neodređenog kulturnog rata koji Hegseth želi ostaviti kao svoju ostavštinu“.
No najveći utjecaj na donošenje odluka u Pentagonu, tvrde izvori, imaju upravo tajnovitost i nepovjerenje.
„Članovi stožera prilazili su mu jedan po jedan, pružali ruku ili ga grlili“, prisjetio se dužnosnik. „Atmosfera je bila sumorna — kao da je netko umro.“
Već sljedećeg jutra Georgeov ured bio je ispražnjen.
Čvrsta kontrola informacija
Promjene u Pentagonu privukle su pozornost zakonodavaca, no Georgeova smjena izazvala je posebnu zabrinutost s obje strane političkog spektra. Mnogi su ga zastupnici javno hvalili kao časnog i profesionalnog časnika te izrazili razočaranje njegovim odlaskom.
Kao i tijekom većeg dijela svojeg mandata, Hegseth je držao ključne vojne planere podalje od donošenja odluka uoči rata s Iranom. Zbog toga su neki članovi Združenog stožera — glavnog centra za vojno planiranje i savjetovanje predsjednika i ministra obrane — imali vrlo ograničen uvid u strateško razmišljanje Trumpove administracije, tvrde izvori.
To je stvaralo poteškoće vojnim planerima koji su iznenada morali organizirati premještanje američkih snaga u regiju, uključujući udarnu skupinu nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford, koja je tada djelovala uz obalu Venezuele.
Izvori navode da upravo takvo ad hoc donošenje odluka, koje Hegseth i političko vodstvo administracije potiču, i dalje stvara probleme američkim zapovjednicima.
„Godinu dana kasnije i dalje nedostaju jasni interni procesi unutar Pentagona... zbog masovne paranoje“, rekao je jedan dužnosnik. „Sve se rješava od slučaja do slučaja jer nema delegiranja odgovornosti ni povjerenja. A bez toga nije moguće učinkovito donositi političke odluke.“
Od početka rata Hegseth i njegov tim uglavnom su usmjereni na prikazivanje sukoba kao velikog uspjeha, uključujući i tijekom konferencija za novinare na kojima je kritizirao medije zbog izvještavanja koje smatra „iznimno nepatriotskim“.
Također je davao prioritet proizvodnji „ratnih videa“ za Bijelu kuću kako bi se branila Trumpova odluka o pokretanju sukoba.
Kako su postajale jasnije gospodarske posljedice iranske prijetnje zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, a Trump sve nezadovoljniji izvješćima koja su proturječila Hegsethovim tvrdnjama o preostalim iranskim vojnim sposobnostima, ministar obrane ponovno je usmjerio pozornost na istrage curenja informacija.
Prema jednom izvoru, Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) više je puta ispitivalo raspoređene vojnike zbog mogućih curenja podataka te pokušavalo koristiti ovlasti povezane s klasificiranim informacijama kako bi ih zastrašilo i odvratilo od dijeljenja bilo kakvih podataka, čak i kada oni nisu bili povjerljivi.
„Ponašaju se kao da smo mi neprijatelj“, rekao je izvor.
Hegseth i napetosti s vojnim vrhom
Jedan od najistaknutijih primjera sukoba tijekom Hegsethova mandata bio je njegov odnos s ministrom vojske Danom Driscollom, dijelom zbog Driscollovih bliskih veza s potpredsjednikom JD Vanceom.
CNN je ranije izvijestio da je Hegseth smatrao kako Driscoll koristi svoje veze s Bijelom kućom kako bi zaobilazio njegov autoritet. Napetosti su kulminirale prošle godine kada je Driscoll pokušao dovesti Vancea i Trumpa u Pentagon.
Driscoll i Vance bili su kolege na Pravnom fakultetu Yalea i ostali bliski prijatelji. Driscoll je u međuvremenu izgradio i vlastit odnos s Trumpom, što se vidjelo kada ga je predsjednik angažirao da pomogne uvjeriti Ukrajinu da se vrati pregovorima s Rusijom.
„Od samog početka bilo je jasno kamo to vodi“, rekao je jedan dužnosnik Pentagona. „On jednostavno ima duboko ukorijenjeno nepovjerenje prema vojsci.“
Mjesecima prije nego što je smijenio Georgea, Hegseth je smijenio i vrlo cijenjenog zamjenika načelnika Glavnog stožera vojske, generala Jamesa Mingusa, te ga zamijenio svojim vojnim pomoćnikom, generalom Chrisom LaNeveom.
Izvori tvrde da je postavljanjem LaNevea na tu dužnost bilo očito da ga priprema za nasljednika Georgea. Ta se procjena pokazala točnom kada je George smijenjen, a LaNeve preuzeo dužnost vršitelja dužnosti načelnika stožera.
Samo nekoliko tjedana nakon Georgeove prisilne mirovine, dužnosnici Pentagona ostali su zatečeni i iznenadnom smjenom ministra mornarice Johna Phelana.
CNN je izvijestio da je Phelan još pokušavao potvrditi s Bijelom kućom je li smjena stvarna kada je glasnogovornik Pentagona na platformi X objavio da odmah napušta dužnost.
Neki su dužnosnici Ministarstva obrane komentirali kako ih je iznenadilo da je Phelan smijenjen prije Driscolla.
Prema više izvora, odnos između Phelana i Hegsetha posljednjih se mjeseci također pogoršavao. Razlozi su uključivali Hegsethovo nezadovoljstvo sporim napretkom na prioritetnim projektima administracije, poput brodogradnje, ali i sumnjičavost prema Phelanovoj bliskosti s Trumpom.
Jedan izvor upoznat s raspravama o Phelanovoj smjeni rekao je da se protiv njega nakupio popis „nedostataka“, među kojima su bili sporost u provedbi ključnih inicijativa i obeshrabrivanje izravne komunikacije visokih mornaričkih časnika s Hegsethovim uredom.
Trump je dan nakon smjene ipak pohvalio Phelana kao „dugogodišnjeg prijatelja i vrlo uspješnog poslovnog čovjeka koji je obavio izvanredan posao“.
Predsjednik je nastavio javno podržavati i Hegsetha, unatoč spekulacijama unutar i izvan Pentagona da bi ga uskoro mogao zamijeniti.
U svojim javnim nastupima Hegseth često govori izravno u kameru, a time i Trumpu, na način koji predsjednik voli, navode izvori CNN-a.
„Ministar rata Pete Hegseth, kao stvoren za tu ulogu“, rekao je Trump na jednom nedavnom sastanku kabineta dok je Hegseth sjedio s njegove lijeve strane. „On voli rat.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare