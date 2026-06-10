obavio više od 900 letova
Pilot 16 godina letio bez važeće dozvole: Zaradio je milijune
Bivši pilot Air Canade optužen je nakon što je godinama letio bez odgovarajuće dozvole, priopćila je u utorak kanadska policija.
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Geoffrey Wall iz Barrieja u Ontariju navodno je između 2009. i 2025. godine obavljao dužnost kapetana zrakoplova bez dozvole potrebne za upravljanje velikim komercijalnim putničkim zrakoplovima, prema navodima Regionalne policije Peela.
Policija tvrdi da je upravljao s više od 900 domaćih i međunarodnih letova bez potrebne licence. Air Canada potvrdila je da je jedan od njezinih pilota posjedovao valjanu komercijalnu pilotsku dozvolu, ali je unaprijeđen u kapetana bez potrebne dozvole zračnog prijevoznog pilota (ATPL), prenosi AP.
Zamjenik načelnika policije Nick Milinovich izjavio je da je 59-godišnji Wall „godinama letio lažno predstavljajući sebe i svoje kvalifikacije poslodavcu i regulatornim tijelima koristeći krivotvorene licencne dokumente“.
„To je slično kao kada liječnik ima licencu za obiteljsku medicinu, ali u svojoj ordinaciji izvodi operacije mozga“, dodao je Milinovich.
Zrakoplovna kompanija priopćila je da je pilot udaljen iz aktivne službe čim je otkriveno da nema odgovarajuću dozvolu. O tome je dobrovoljno obaviješten i regulator Transport Canada. Pilot više nije zaposlen u kompaniji.
Policija navodi da su nepravilnosti otkrivene tijekom provjere dokumentacije. Transport Canada kontaktirao je policiju ranije ove godine.
Air Canada tvrdi da sigurnost nije bila ugrožena te da revizijom pilotskog osoblja nisu utvrđeni drugi slučajevi nepoštivanja propisa.
„Sigurnost nije bila ugrožena ovim incidentom jer svi piloti Air Canade prolaze obveznu periodičnu obuku svakih šest mjeseci kako bi potvrdili svoju letačku osposobljenost, uključujući provjeru leta s certificiranim ispitivačem Transport Canada svakih 12 mjeseci“, navodi se u priopćenju kompanije.
„Međutim, odgovarajuće licenciranje predstavlja ključan dio višeslojnog sigurnosnog sustava zrakoplovne industrije, stoga Air Canada ovaj slučaj shvaća krajnje ozbiljno.“
Kompanija je odbila dodatno komentirati slučaj zbog zakona o zaštiti privatnosti i aktivne kaznene istrage.
Zrakoplovna kompanija, koja nije imenovala pilota, priopćila je da ga je Transport Canada novčano kaznio zbog toga što nije posjedovao odgovarajuću dozvolu za obavljanje dužnosti kapetana zrakoplova. Policija također navodi da je optuženi podnio lažnu prijavu o navodnoj krađi pilotske dokumentacije.
Wall je tijekom svog rada kao kapetan zaradio oko 2,9 milijuna kanadskih dolara (oko 2,1 milijun američkih dolara), priopćila je policija.
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