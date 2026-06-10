Ćorić: "Ne vidim tu situaciju u kojoj bi Hrvatska mogla ući u recesiju"

"Ova inflacijska situacija koja se dogodila i eskalirala početkom ove godine, prije svega uslijed događanja na Bliskom istoku, s druge strane u kombinaciji sa zagrijanošću gospodarstva, što je izraz koji se vrlo često koristi u tim monetarnim sferama, dovela je do toga da su stope inflacije u Hrvatskoj nešto više od prosjeka EU-a, odnosno eurozone, i Vlada je odlučila adresirati ovu situaciju, ovaj domaći dio problema kroz smanjenje zagrijanosti ekonomije na način da smo kroz antiinflacijski paket mjera koji smo kreirali i predstavili hrvatskoj javnosti dotakli čitav niz komponenti agregatne potražnje, a s ciljem njihovog smirivanja s jedne strane, s druge strane smo uslijed anomalija koje su uočene u pojedinim dijelovima sustava predložili određene porezne promjene" rekao je Ćorić za HRT.