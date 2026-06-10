antiinflacijske mjere
Ćorić: "Ne vidim tu situaciju u kojoj bi Hrvatska mogla ući u recesiju"
Ćorić je rekao da hrvatsko gospodarstvo već godinama bilježi relativno visoke stope gospodarskog rasta.
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"Ova inflacijska situacija koja se dogodila i eskalirala početkom ove godine, prije svega uslijed događanja na Bliskom istoku, s druge strane u kombinaciji sa zagrijanošću gospodarstva, što je izraz koji se vrlo često koristi u tim monetarnim sferama, dovela je do toga da su stope inflacije u Hrvatskoj nešto više od prosjeka EU-a, odnosno eurozone, i Vlada je odlučila adresirati ovu situaciju, ovaj domaći dio problema kroz smanjenje zagrijanosti ekonomije na način da smo kroz antiinflacijski paket mjera koji smo kreirali i predstavili hrvatskoj javnosti dotakli čitav niz komponenti agregatne potražnje, a s ciljem njihovog smirivanja s jedne strane, s druge strane smo uslijed anomalija koje su uočene u pojedinim dijelovima sustava predložili određene porezne promjene" rekao je Ćorić za HRT.
Dodao je da je likvidnost bankarskog sustava u Hrvatskoj relativno visoka, uz dobru kapitaliziranost, dok s druge strane ekonomija generira visoku dodanu vrijednost.
"I ne vidim tu situaciju u kojoj bi Hrvatska mogla ući u recesiju, ili bilo koji od sektora, rekao je Ćorić.
Rekao je i kako očekuju da će antiinflacijske mjere učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
Osvrćući se na kritike o državnoj potrošnji, Ćorić je među ostalim rekao da se daleko najznačajniji dio antiinflacijskog paketa odnosi na preraspodjele i racionalizaciju na strani države.
Što se tiče dvaju poreza koji se odnose na paušaliste i kratkoročni najam u turizmu, rekao je da su ukupni efekti ispod 80 milijuna eura te da se ne radi o punjenju državnog proračuna jer to ni nisu prihodi državnog proračuna, već proračuna jedinica lokalne samouprave.
"Kritika s tezom i s idejom da država na ovaj način želi namiriti svoju stranu proračuna jednostavno ne stoji, poručio je.
Komentirao je i visoke cijene hrane.
"Jednim dijelom su povećanja cijena uslijed rasta cijene energenata, dakle, onih inputa za proizvodnju sigurno opravdana i ona se nisu mogla izbjeći, međutim, vjerojatno je jednim dijelom moglo doći i do nešto manjeg porasta cijena, no, nažalost, živimo jednostavno u vremenima u kojima su mnogi orijentirani prije svega na svoj profit i na svoju dobit i ne može se to nikome zamjeriti s jedne strane, no s druge strane u svemu tome trebalo bi doista imati mjeru, rekao je Ćorić.
Na pitanje ima li država alate da im odredi tu mjeru, rekao je da je moguće u pojedinim sektorima moguće odrediti maksimalnu maržu, što su učinili kod distribucije nafte i naftnih derivata, ali da je kod robe široke potrošnje to puno teže, te da nije siguran da bi polučilo efekt.
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