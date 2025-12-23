traži ga policija
Pokrao hrastove Hrvatskih šuma
Hina
|
23. pro. 2025. 09:19
|
1komentar
Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je u šumi u blizini mjesta Bjelanovac ukrao stabla hrasta u vlasništvu Hrvatskih šuma.
Krađa stabala prijavljena je u ponedjeljak, a dogodila se razdoblju od 12. do 16. prosinca.
Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava, izvijestila je u utorak Policijska uprava požeško-slavonska.
