Pokrao hrastove Hrvatskih šuma

Ilustracija: Pixabay

Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je u šumi u blizini mjesta Bjelanovac ukrao stabla hrasta u vlasništvu Hrvatskih šuma.

Krađa stabala prijavljena je u ponedjeljak, a dogodila se razdoblju od 12. do 16. prosinca.



Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava, izvijestila je u utorak Policijska uprava požeško-slavonska.

