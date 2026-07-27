Višestruki prekršitelj
Policija ga zaustavila zbog vožnje bez pojasa. Oduzeli mu auto i poslali ga u zatvor, evo detalja
Zagrebačka policija uhitila je 64-godišnjeg vozača koji je u nedjelju, 26. ožujka oko 3:30 sati, na Trešnjevci zatečen kako upravlja automobilom pod utjecajem alkohola i bez važeće vozačke dozvole.
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Muškarac je vozio Opel zagrebačkih registracija Zagrebačkom avenijom prema zapadu, a policijski službenici zaustavili su ga kod kućnog broja 102 nakon što su primijetili da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.
Kontrolom je utvrđeno da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola prethodno oduzeta i ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Alkotestiranjem mu je izmjereno 0,93 promila alkohola u organizmu.
Budući da je riječ o višestrukom prekršitelju prometnih propisa, policija mu je privremeno oduzela automobil kojim je upravljao, uhitila ga i smjestila u posebne prostorije do dovođenja na nadležni prekršajni sud.
U optužnom prijedlogu policija je zatražila kaznu zatvora od 30 dana, šestomjesečnu zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije te trajno oduzimanje automobila.
Sud je vozača proglasio krivim i odredio mu zadržavanje u trajanju do 15 dana, nakon čega je prevezen u Zatvor u Zagrebu.
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