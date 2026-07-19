Oglas

teška nesreća na autocesti

Policija objavila detalje: Na A1 poginula 18-godišnjakinja bez vozačke dozvole

author
Hina
|
19. srp. 2026. 12:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
20.03.2017., Sibenik -"nPolicijske oznake na sluzbenim vozilima."nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policijska uprava zagrebačka objavila je da je u subotu na autocesti A1 u prometnoj nesreći poginula 18-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita, koju je sama prouzročila ne držeći potreban razmak iza drugog vozila.

Oglas

Zagrebačka policija izvijestila je kako je u subotu oko 9 sati na autocesti A1, između 18. i 19. kilometra, 18-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita upravljala osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka, a kretala se lijevom prometnom trakom južnog kolnika, dionicom prometnog čvora Jastrebarsko - Donja Zdenčina u smjeru sjeveroistoka.

Tom prilikom, navodi PUZ, nije držala potreban razmak krećući se iza drugog vozila. 

U izbjegavanju izravnog naleta na vozilo ispred sebe skrenula je ulijevo te prednjim dijelom naletjela na stražnji dio osobnog automobila marke Opel Astra, mađarskih nacionalnih registarskih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji državljanin Mađarske, a koji se kretao ispred BMW-a.

Uslijed naleta, automobil marke BMW je odbačen na meki teren gdje je naletio na ogradu i dva stabla te se tamo i zaustavio. U prometnoj nesreći na mjestu događaja smrtno je stradala 18-godišnjakinja vozačica.

Zbog obavljanja očevida u vremenu od 13.58 do 14.14 sati iz sigurnosnih razloga bio je zatvoren promet južnim kolnikom autoceste A1 u smjeru Zagreba. Iz policije su dodali da je tijelo poginule vozačice prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
policija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ