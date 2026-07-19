teška nesreća na autocesti
Policija objavila detalje: Na A1 poginula 18-godišnjakinja bez vozačke dozvole
Policijska uprava zagrebačka objavila je da je u subotu na autocesti A1 u prometnoj nesreći poginula 18-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita, koju je sama prouzročila ne držeći potreban razmak iza drugog vozila.
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Zagrebačka policija izvijestila je kako je u subotu oko 9 sati na autocesti A1, između 18. i 19. kilometra, 18-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita upravljala osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka, a kretala se lijevom prometnom trakom južnog kolnika, dionicom prometnog čvora Jastrebarsko - Donja Zdenčina u smjeru sjeveroistoka.
Tom prilikom, navodi PUZ, nije držala potreban razmak krećući se iza drugog vozila.
U izbjegavanju izravnog naleta na vozilo ispred sebe skrenula je ulijevo te prednjim dijelom naletjela na stražnji dio osobnog automobila marke Opel Astra, mađarskih nacionalnih registarskih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji državljanin Mađarske, a koji se kretao ispred BMW-a.
Uslijed naleta, automobil marke BMW je odbačen na meki teren gdje je naletio na ogradu i dva stabla te se tamo i zaustavio. U prometnoj nesreći na mjestu događaja smrtno je stradala 18-godišnjakinja vozačica.
Zbog obavljanja očevida u vremenu od 13.58 do 14.14 sati iz sigurnosnih razloga bio je zatvoren promet južnim kolnikom autoceste A1 u smjeru Zagreba. Iz policije su dodali da je tijelo poginule vozačice prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.
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