Mijenjaju se pravila o prometnim kaznama: Poruka vozačima - "plati odmah"

Odvjetnik i bivši sudac Rafael Krešić ističe: "Ulažu prigovore svi koji se nadaju da će pred sudom dobiti manju kaznu. Što se često događa, jer policija u pravilu s prekršajnim nalozima ide s maksimalnim iznosima, a ako postoji mogućnost da platite 2/3 kazne na kraju sudskog postupka, a ne samo policijskog, onda onaj tko želi dobiti na vremenu će se to i dogoditi."