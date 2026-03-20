Oglas

PREMLAĆIVANJE I IŽIVLJAVANJE

Policija prijavila četvorku za brutalni napad ispred kluba H2O, za petim još tragaju

author
Hina
|
20. ožu. 2026. 15:59
PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Zagrebačka policija prijavila je četvoricu koju sumnjiči da su 8. ožujka ove godine rano ujutro, ispred noćnog kluba H2O u središtu grada, pretukli dvojicu mladića te ih nasiljem i iživljavanjem doveli u ponižavajući položaj na javnom mjestu, dok se za petim napadačem još traga.

Oglas

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), osumnjičeni su oko 3,35 sati na raskrižju Runjaninove i Crnatkove ulice najprije fizički napali 19-godišnjaka, a potom i 20-godišnjaka koji je pokušao spriječiti napad na njega. Skupina ih je, kako ističe policija, udarala nogama i šakama.

Osumnjičeni su dvojicu mladića lakše ozlijedili i na taj ih način nasiljem i iživljavanjem doveli u ponižavajući položaj, dok je napadnutima pružena liječnička pomoć u KBC Zagreb.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policajci su protiv osumnjičenih Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli posebno izvješće te ih predali pritvorskom nadzorniku.

"Kriminalističko istraživanje za još jednim počiniteljem, koji je trenutno nedostupan, se nastavlja", kažu u policiji.

Teme
H2O iživljavanje policija premlaćivanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ