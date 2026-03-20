PREMLAĆIVANJE I IŽIVLJAVANJE
Policija prijavila četvorku za brutalni napad ispred kluba H2O, za petim još tragaju
Zagrebačka policija prijavila je četvoricu koju sumnjiči da su 8. ožujka ove godine rano ujutro, ispred noćnog kluba H2O u središtu grada, pretukli dvojicu mladića te ih nasiljem i iživljavanjem doveli u ponižavajući položaj na javnom mjestu, dok se za petim napadačem još traga.
Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), osumnjičeni su oko 3,35 sati na raskrižju Runjaninove i Crnatkove ulice najprije fizički napali 19-godišnjaka, a potom i 20-godišnjaka koji je pokušao spriječiti napad na njega. Skupina ih je, kako ističe policija, udarala nogama i šakama.
Osumnjičeni su dvojicu mladića lakše ozlijedili i na taj ih način nasiljem i iživljavanjem doveli u ponižavajući položaj, dok je napadnutima pružena liječnička pomoć u KBC Zagreb.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policajci su protiv osumnjičenih Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli posebno izvješće te ih predali pritvorskom nadzorniku.
"Kriminalističko istraživanje za još jednim počiniteljem, koji je trenutno nedostupan, se nastavlja", kažu u policiji.
