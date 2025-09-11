isključen iz prometa
Policija zaustavila autobus kojem je istekao tehnički. Trebao je voziti djecu na izlet
Policija je na području Bakra u četvrtak iz prometa isključila autobus kojim su učenici osnovne škole trebali ići na izlet Vukovar jer je autobusu istekao preventivni redovni tehnički pregled te su protiv vozača i drugih odgovornih osoba podnesene prekršajne prijave.
Oglas
Iz Policijske uprave primorsko-goranske u četvrtak su izvijestili da je u četvrtak oko 4,15 sati na širem području Bakra prometna policija obavila nadzor autobusa i vozača koji je trebao prevoziti učenike osnovne škole na izlet u Vukovar.
Tijekom nadzora autobusa i vozača, policijski službenici su utvrdili da 61-godišnji hrvatski državljanin upravlja autobusom riječkih registracijskih oznaka kojemu je 31. kolovoza istekao preventivni redovni tehnički pregled.
Vozilo je stoga odmah isključeno iz prometa i upućeno na tehnički pregled, a za učenike je angažiran drugi autobus te su mogli otići na planirani izlet.
Zbog utvrđenih prekršaja, policijski službenici Postaje prometne policije Rijeka podnose odgovarajuće prijave za vozača, pravnu osobu te odgovornu osobu u pravnoj osobi, naveli su iz policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas